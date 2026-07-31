Від метро до рок-клубів: як музикант з Донеччини підкорює вулиці Харкова

Уродженець селища Олександрівка Ярослав уже шість років живе в Харкові. Музикант грає на вулицях, у метро та кафе, а також збирає навколо себе творчу молодь.

“Вперше я пам’ятаю, коли вийшов, я не знав навіть, що грати. У мене не було якогось такого репертуару. Пам’ятаю, як було страшно: руки й ноги просто тремтіли. Коли відкриваєш цей чохол для гітари, розкладаєшся — було незвично, а зараз вже звик”, — розповів Ярослав МГ “Об’єктив”.

Шість років тому хлопець приїхав у Харків навчатися й після здобуття освіти залишився. Ярослав — уродженець Донеччини, селища Олександрівка, що поблизу Добропілля.

“Студентське містечко, дуже цікаве, веселе, — ділиться музикант враженнями від Харкова. — Навіть після початку війни люди почали повертатися у місто, тут дуже класно”.

Ярослав працює, а вільний час приділяє музиці — живим виступам не тільки у метро, а й у кафе та рок-клубах.

“У нас, наприклад, є квартирники музикальні, збираються музиканти в якійсь кафешці. І там просто граємо, показуємо свою творчість. Зараз, на жаль, не так часто зустрічаємось. Можливо, раз на пару місяців”, — зазначив хлопець.

За словами Ярослава, у Харкові багато вуличних музикантів, які знайомляться та спілкуються завдяки спільному захопленню. Саме так він знайшов чимало друзів — не лише серед молоді, а й серед музикантів старшого віку.