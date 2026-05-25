Музика може грати в метро: реакцію харків’ян оцінюватимуть на “Перемозі”

Суспільство 10:55   25.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У КП “Харківський метрополітен” розповіли, що на станціях метро можуть почати транслювати музику. 

У КП пояснили: таку ініціативу хочуть запровадити задля підтримки емоційного стану пасажирів. Також планується, що мелодії допоможуть створити спокійну та комфортну атмосферу на станціях.

“У складний воєнний час навіть невеликі позитивні зміни мають важливе значення для психологічного комфорту людей. Саме тому музичний супровід має допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволіктися від щоденного стресу та тривожних новин”, – написали в КП.

Наразі фахівці вирішують технічні та організаційні питання для запровадження такої ініціативи. Однак спочатку її хочуть протестувати, щоб зрозуміти реакцію харків’ян та вирішити, чи потрібна вона в місті.

“Першою станцією, де планують запровадити музичний супровід, стане «Перемога» — це дозволить оцінити реакцію пасажирів та зібрати зворотний зв’язок щодо нововведення”, – додали в повідомленні.

