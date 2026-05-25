Постраждала 5-річна дівчинка: “Молния” вдарила по Богодухову
Про наслідки російських ударів по Харківщині розповіли в обласній прокуратурі 25 травня. За інформацією правоохоронців, внаслідок обстрілів Богодухова постраждала 5-річна дівчинка та її батьки.
“За даними слідства, 25 травня близько 04:45 збройні сили рф здійснили атаку по селу Петрівка Куп’янського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон. Внаслідок обстрілу поранення отримав 44-річний чоловік”, – пишуть у прокуратурі.
Також напередодні близько 22:35 БпЛА типу «Молния» атакував Богодухів. Дрон ударив у дах приватного будинку. Гостру реакцію на стрес отримали подружжя та їх 5-річна дочка.
“За процесуального керівництва Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: За добу Харківщиною вдарили 77 дронів: які наслідки
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Постраждала 5-річна дівчинка: “Молния” вдарила по Богодухову», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 09:20;