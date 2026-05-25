Постраждала 5-річна дівчинка: “Молния” вдарила по Богодухову

Про наслідки російських ударів по Харківщині розповіли в обласній прокуратурі 25 травня. За інформацією правоохоронців, внаслідок обстрілів Богодухова постраждала 5-річна дівчинка та її батьки.

“За даними слідства, 25 травня близько 04:45 збройні сили рф здійснили атаку по селу Петрівка Куп’янського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон. Внаслідок обстрілу поранення отримав 44-річний чоловік”, – пишуть у прокуратурі.

Також напередодні близько 22:35 БпЛА типу «Молния» атакував Богодухів. Дрон ударив у дах приватного будинку. Гостру реакцію на стрес отримали подружжя та їх 5-річна дочка.

“За процесуального керівництва Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.