Піротехніки займуться розмінуванням: вибухи лунатимуть у двох районах
У пресслужбі ХОВА повідомили, що сьогодні, 25 травня, піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети в Чугуївському та Ізюмському районі.
Таким чином, вибухи на Харківщині лунатимуть:
- з 09:30 до 11:00 включно біля населеного пункту Іванівка Чугуївського району;
- з 13:00 до 14:00 неподалік населеного пункту Петропілля Ізюмського району.
Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: за минулий тиждень піротехніки знешкодили 476 ворожих боєприпасів. Над розмінуванням територій працювали 26 піротехнічних розрахунків ДСНС.
“Від початку повномасштабного вторгнення росії на Харківщині сапери знищили вже 142580 одиниць вибухонебезпечних предметів.Мінна загроза на Харківщині досі залишається надзвичайно високою! Кожен день сапери ДСНС з ризиком для життя борються за те, щоб кожен метр української землі став безпечним для людей“, – наголосили в повідомленні.
Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ізюмський район, вибухи, ГСЧС, розмінування, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2026 в 10:06;