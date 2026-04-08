Сьогодні на Харківщині проводитиметься розмінування
Сьогодні, 8 квітня, на Харківщині фахівці займуться розмінуванням, пишуть у пресслужбі ХОВА.
З 10:00 до 15:00 піротехніки знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети біля населеного пункту Петровське Ізюмського району. Зважаючи на це, місцеві жителі чутимуть звуки вибухів.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки обстрілів регіону. За добу окупанти атакували 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок ударів постраждали двоє людей, вдарили понад шість десятків безпілотників.
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: ізюмський район, вибухи, розмінування, харківщина, хова;
«Сьогодні на Харківщині проводитиметься розмінування»
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 09:15;