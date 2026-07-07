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Російський FPV-дрон убив жінку у Слатиному під Харковом

Події 19:32   07.07.2026
Олена Нагорна
Російський FPV-дрон убив жінку у Слатиному під Харковом Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Російські військові після 15:00 7 липня атакували FPV-дроном 43-річну цивільну мешканку селища Козача Лопань, яка пересувалася територією селища Слатине.

Жінка отримала численні уламкові поранення. Медики екстреної допомоги оперативно прибули на місце події, однак поранення виявилися занадто тяжкими – жінка померла у кареті швидкої, повідомив голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, через загрозу FPV-дронів Дергачівська міська військова адміністрація готувала звернення до Ради оборони Харківської області з проханням оголосити примусову евакуацію дітей із чотирьох населених пунктів: Руська Лозова, Слатине, Безруки та Лещенки. 3 липня Рада оборони ухвалила рішення про розширення зони евакуації з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. У Дергачівській громаді обов’язкова евакуація та примусова евакуація дітей була оголошена в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 19:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові після 15:00 7 липня атакували FPV-дроном 43-річну цивільну мешканку селища Козача Лопань, яка пересувалася територією селища Слатине.".