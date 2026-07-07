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У середу у Харкові та області розгуляється стихія — прогноз погоди

Погода 20:27   07.07.2026
Олена Нагорна
У середу у Харкові та області розгуляється стихія — прогноз погоди

У середу, 8 липня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ та гроза. По області місцями зливи, град та шквали до 15 – 20 м/с.

У Харкові вночі термометри покажуть 17-19 градусів, вдень – 23-25, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень — 23–28.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Зазначимо, що спека тимчасово відступає. Вже цього тижня у Харкові та області очікується відчутне похолодання. За даними синоптикині Наталки Діденко, в Україну йде холодний атмосферний фронт, який принесе із собою рясні дощі. Опади подекуди можуть перерости у сильні зливи з градом та шквалами. Про такі небезпечні метеорологічні явища в регіоні вдень у середу, 8 липня, вже попередили у місцевому Гідрометцентрі. Похолодання утримуватиметься як мінімум до кінця тижня. Втім, фахівці закликають не засмучуватися через негоду та насолоджуватися прохолодним повітрям, адже спека ще має повернутися.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 20:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 8 липня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ та гроза. По області місцями зливи, град та шквали до 15 – 20 м/с.".