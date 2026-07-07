Замість ЖК — блоки літерою «Г»: у фірми забрали землю в Харкові за 255 млн грн

У Харкові через суд зобов’язали фірму звільнити комунальну ділянку площею понад 7,5 га у Київському районі. Було доведено, що ТОВ отримало землю під житловий комплекс, зареєструвавши право власності на неіснуючі споруди, які виявилися звичайними бетонними блоками.

У 2018 році ТОВ звернулося до Харківської міськради за дозволом на розробку документації для будівництва ЖК. Землю вартістю майже 255 мільйонів гривень їм передали під приводом того, що на ній нібито розташовані нежитлові будівлі фірми. Хоча у техпаспортах не було жодних даних про ділянку, право власності на «споруди» внесли до Держреєстру, повідомили в обласній прокуратурі.

Супутникові знімки показали, що на момент реєстрації жодних будівель там не існувало — вони з’явилися лише у лютому 2022 року. Під час огляду з’ясувалося, що це просто складені один на один бетонні блоки у формі літери «Г», які навіть не скріплені між собою та не мають перекриття. У БТІ підтвердили, що реєстраційні посвідчення на ці об’єкти не видавалися, тобто будівництво є повністю самочинним.

Київська окружна прокуратура Харкова звернулася до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні ділянкою. Суд повністю задовольнив вимоги прокурорів і зобов’язав ТОВ звільнити спірну землю та привести її до ладу, розібравши ці псевдобудівлі.

Раніше прокурори вже домоглися судового рішення, яке зобов’язує інше підприємство звільнити сусідню ділянку у Київському районі Харкова площею майже 3,7 га. Вартість цієї землі оцінюють у понад 130 мільйонів гривень.