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Вместо ЖК — блоки буквой «Г»: у фирмы забрали землю в Харькове за 255 млн грн

Общество 17:54   07.07.2026
Елена Нагорная
Вместо ЖК — блоки буквой «Г»: у фирмы забрали землю в Харькове за 255 млн грн

В Харькове через суд обязали фирму освободить коммунальный участок площадью более 7,5 га в Киевском районе. Было доказано, что ООО получило землю под жилой комплекс, зарегистрировав право собственности на несуществующие постройки, которые на самом деле оказались обычными бетонными блоками.

В 2018 году ООО обратилось в Харьковский горсовет за разрешением на разработку документации для строительства ЖК. Землю стоимостью почти 255 миллионов гривен им передали под предлогом того, что на ней якобы расположены нежилые здания фирмы. Хотя в техпаспортах не было никаких данных об участке, право собственности на «постройки» внесли в Госреестр, сообщили в областной прокуратуре.

Спутниковые снимки показали, что на момент регистрации никаких зданий там не существовало — они появились только в феврале 2022 года. В ходе осмотра выяснилось, что это просто сложенные друг на друга бетонные блоки в форме буквы «Г», которые даже не скреплены между собой и не имеют перекрытия. В БТИ подтвердили, что регистрационные удостоверения на эти объекты не выдавались, то есть строительство является полностью самовольным.

Киевская окружная прокуратура Харькова обратилась в суд с иском об устранении препятствий в пользовании участком. Суд полностью удовлетворил требования прокуроров и обязал ООО освободить спорную землю и привести её в порядок, убрав эти псевдостроения.

Ранее прокуроры уже добились судебного решения, которое обязывает другое предприятие освободить соседний участок в Киевском районе Харькова площадью почти 3,7 га. Стоимость этой земли оценивают более чем в 130 миллионов гривен.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 17:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ООО получило землю под жилой комплекс, зарегистрировав право собственности на несуществующие постройки, которые на самом деле оказались обычными бетонными блоками.".