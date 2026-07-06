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Земли Алексеевского лугопарка в Харькове бесплатно отдали фирмам — дело в суде

Общество 19:08   06.07.2026
Елена Нагорная
Земли Алексеевского лугопарка в Харькове бесплатно отдали фирмам — дело в суде

Через суд в собственность громады Харькова пытаются вернуть почти 5,5 га рекреационной зоны Алексеевского лугопарка вдоль реки Лопань стоимостью более 138 миллионов гривен. Прокуратура оспаривает «кооперативную схему», по которой ценную землю бесплатно отдали якобы под жилую застройку.

В областной прокуратуре напомнили суть «кооперативной схемы». Так, городской совет передал этот участок жилищно-строительному кооперативу для возведения и обслуживания жилых домов. Однако выяснилось, что кооператив не имел права на льготные условия, поскольку его учредители вообще не состояли на квартирном учете. Выделение этой земли должно было происходить исключительно на платной основе и через открытые торги.

По условиям решения горсовета, возвести жилье на территории лугопарка должны были до конца 2018 года. Однако никаких работ кооператив так и не начал, после чего был реорганизован и ликвидирован. Саму землю разделили на пять отдельных наделов и переписали на фирмы-правопреемники.

Поскольку эти общества с ограниченной ответственностью были созданы исключительно ради получения прибыли, руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова обратился в суд в интересах государства. Производство по истребованию пяти земельных участков в пользу громады уже открыто.

Напомним, в Харькове методично возвращают землю, которую в свое время выделяли по так называемой «кооперативной схеме». Так, в марте громаде вернули участки возле Алексеевского лугопарка площадью 1,3 га и стоимостью более 16 миллионов гривен. Еще в 2016 году генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение 2008-2014 годов чиновники Харьковского горсовета способствовали регистрации и созданию 63 ЖСК, учредителями которых являлись близкие родственники и приближенные лица. В дальнейшем таким образом незаконно завладели принадлежащими громаде участками общей площадью 653 гектара и стоимостью свыше 4 миллиардов гривен.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 19:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд в собственность громады Харькова пытаются вернуть почти 5,5 га рекреационной зоны Алексеевского лугопарка вдоль реки Лопань стоимостью более 138 миллионов гривен.".