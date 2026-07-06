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Перепутал нож с очками: приговор харьковчанину, который едва не убил подростка

Общество 14:39   06.07.2026
Виктория Яковенко
Перепутал нож с очками: приговор харьковчанину, который едва не убил подростка Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове вынесли приговор 43-летнему мужчине, неоднократно судимого за преступления против собственности, который вонзил нож в шею несовершеннолетнему во время конфликта с его отцом.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: в конце декабря 2023 года фигурант пришел в квартиру мужчины, пытаясь разыскать общую знакомую, подозреваемую в краже своих вещей. Когда владелец открыл дверь, между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку.

«Услышав шум, из квартиры выбежал 16-летний сын хозяина, который попытался заступиться за отца и разнять мужчин. В этот момент нападающий, находясь в состоянии наркотического опьянения, достал из кармана нож и нанес им удар парню в шею», — добавили правоохранители.

Драка прекратилась. Раненого подростка госпитализировали и прооперировали.

«Судебно-медицинские эксперты констатировали, что нож прошел в считанных миллиметрах от жизненно важного сосудисто-нервного пучка, и жизнь парню спасло чудо», — отметили в прокуратуре.

В суде фигурант вину не признал. Он сказал, что перепутал нож с собственными очками, якобы упавшими во время драки, а подросток наткнулся на лезвие сам. Настаивал, что его действия следует квалифицировать как хулиганство, сообщили правоохранители.

Суд признал его виновным в оконченном покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ). Мужчина проведет в тюрьме 10 лет.

Напомним, ранее подозрение правоохранители вручили жителю Харьковщины, который, по данным следствия, жестоко убил своего знакомого в поле. По данным областной прокуратуры, тело убитого девять дней лежало в безлюдной местности. Его обнаружили случайные прохожие, которые шли мимо рыбалки.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 14:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вынесли приговор 43-летнему мужчине, неоднократно судимого за преступления против собственности, который вонзил нож в шею несовершеннолетнему".