Перепутал нож с очками: приговор харьковчанину, который едва не убил подростка

В Харькове вынесли приговор 43-летнему мужчине, неоднократно судимого за преступления против собственности, который вонзил нож в шею несовершеннолетнему во время конфликта с его отцом.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: в конце декабря 2023 года фигурант пришел в квартиру мужчины, пытаясь разыскать общую знакомую, подозреваемую в краже своих вещей. Когда владелец открыл дверь, между ними возникла ссора, которая быстро переросла в драку.

«Услышав шум, из квартиры выбежал 16-летний сын хозяина, который попытался заступиться за отца и разнять мужчин. В этот момент нападающий, находясь в состоянии наркотического опьянения, достал из кармана нож и нанес им удар парню в шею», — добавили правоохранители.

Драка прекратилась. Раненого подростка госпитализировали и прооперировали.

«Судебно-медицинские эксперты констатировали, что нож прошел в считанных миллиметрах от жизненно важного сосудисто-нервного пучка, и жизнь парню спасло чудо», — отметили в прокуратуре.

В суде фигурант вину не признал. Он сказал, что перепутал нож с собственными очками, якобы упавшими во время драки, а подросток наткнулся на лезвие сам. Настаивал, что его действия следует квалифицировать как хулиганство, сообщили правоохранители.

Суд признал его виновным в оконченном покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ). Мужчина проведет в тюрьме 10 лет.

Напомним, ранее подозрение правоохранители вручили жителю Харьковщины, который, по данным следствия, жестоко убил своего знакомого в поле. По данным областной прокуратуры, тело убитого девять дней лежало в безлюдной местности. Его обнаружили случайные прохожие, которые шли мимо рыбалки.