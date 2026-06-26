Девять дней тело пролежало в поле: убийство произошло на Харьковщине

Подозрение правоохранители вручили жителю Харьковщины, который, по данным следствия, жестоко убил своего знакомого в безлюдном поле.

По данным Харьковской областной прокуратуры, убийство произошло в конце апреля в поселке Утковка.

«В тот день в гости к 72-летнему местному жителю, который жил на окраине поселка, пришел знакомый. Они вместе начали распивать алкогольные напитки в летней кухне. Во время застолья между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин ударил гостя по голове», – выяснили правоохранители.

Пострадавший, пытаясь защититься, ушел со двора и направился в сторону своего дома.

«Нападающий догнал мужчину посреди безлюдного поля, всего в 50–70 метрах от собственного дома. Там он нанес жертве не менее 15 ударов ножом в шею, грудную клетку и живот. От полученных ранений и значительной потери крови 63-летний потерпевший умер на месте», — отметили в прокуратуре.

Тело убитого девять дней лежало в безлюдной местности. Лишь в начале мая его обнаружили случайные прохожие, которые шли мимо на рыбалку.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему готовятся избрать меру пресечения – прокуроры будут настаивать на содержании под стражей.