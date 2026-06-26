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Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині

Події 16:40   26.06.2026
Вікторія Яковенко
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Підозру правоохоронці вручили жителю Харківщини, який, за даними слідства, жорстоко вбив свого знайомого в безлюдному полі.

За даними Харківської обласної прокуратури, вбивство сталося наприкінці квітня у селищі Утківка.

«Того дня у гості до 72-річного місцевого мешканця, який жив на околиці селища, прийшов знайомий. Вони разом почали розпивати алкогольні напої у літній кухні. Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої господар ударив гостя по голові», – з’ясували правоохоронці.

Потерпілий, намагаючись захиститися, пішов з подвір’я та попрямував у бік свого дому.

«Нападник наздогнав чоловіка посеред безлюдного поля, всього за 50–70 метрів від власної домівки. Там він завдав жертві щонайменше 15 ударів ножем у шию, грудну клітку та живіт. Від отриманих поранень і значної втрати крові 63-річний потерпілий помер на місці», – зазначили у прокуратурі.

Тіло вбитого дев’ять днів лежало у безлюдній місцевості. Лише на початку травня його виявили випадкові перехожі, які йшли повз на рибалку.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві. Йому готуються обрати запобіжний захід – прокурори наполягатимуть на триманні під вартою.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру правоохоронці вручили жителю Харківщини, який, за даними слідства, жорстоко вбив свого знайомого в безлюдному полі.".