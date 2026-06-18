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Вбивство на Харківщині: чоловіка кілька разів вдарили ножем, кого підозрюють

Події 15:13   18.06.2026
Вікторія Яковенко
Вбивство на Харківщині: чоловіка кілька разів вдарили ножем, кого підозрюють Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Лютівка Богодухівського району, що знаходиться за 6 км від кордону з РФ, де проживає близько семи людей, сталося вбивство, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідство з’ясувало, що 9 червня місцевий мешканець прийшов у гості до товариша, де вони разом розпивали спиртні напої.

«Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої чоловік кілька разів ударив господаря ножем у груди. Від отриманого поранення 44-річний потерпілий помер на місці. Нападник вкрав три телефони товариша, зачинив двері квартири на ключ, заховав їх у дворі та втік. Наступного дня він повернувся, аби запевнитися, що той дійсно загинув», – розповіли правоохоронці.

14 червня тіло померлого виявила його співмешканка. Через відсутність у селі мобільного зв’язку правоохоронців вдалося повідомити лише за два дні.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Також після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації дій чоловіка за ст. 185 ККУ (крадіжка).

Нагадаємо, 8 років за ґратами отримав мешканець Харківщини, який намагався вбити односельця, повідомляла обласна прокуратура. Інцидент сталася у січні 2025 року у селищі Бабаї.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 15:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Лютівка Богодухівського району, що знаходиться за 6 км від кордону з РФ, де проживає близько семи людей, сталося вбивство, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".