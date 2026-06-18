Вбивство на Харківщині: чоловіка кілька разів вдарили ножем, кого підозрюють
У селі Лютівка Богодухівського району, що знаходиться за 6 км від кордону з РФ, де проживає близько семи людей, сталося вбивство, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Слідство з’ясувало, що 9 червня місцевий мешканець прийшов у гості до товариша, де вони разом розпивали спиртні напої.
«Під час застілля між ними виникла сварка, у ході якої чоловік кілька разів ударив господаря ножем у груди. Від отриманого поранення 44-річний потерпілий помер на місці. Нападник вкрав три телефони товариша, зачинив двері квартири на ключ, заховав їх у дворі та втік. Наступного дня він повернувся, аби запевнитися, що той дійсно загинув», – розповіли правоохоронці.
14 червня тіло померлого виявила його співмешканка. Через відсутність у селі мобільного зв’язку правоохоронців вдалося повідомити лише за два дні.
Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Також після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання щодо додаткової кваліфікації дій чоловіка за ст. 185 ККУ (крадіжка).
Нагадаємо, 8 років за ґратами отримав мешканець Харківщини, який намагався вбити односельця, повідомляла обласна прокуратура. Інцидент сталася у січні 2025 року у селищі Бабаї.
Читайте також: “Чоловік загинув одразу”. Вирок окупанту за розстріл сім’ї на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вбивство, застолье, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вбивство на Харківщині: чоловіка кілька разів вдарили ножем, кого підозрюють», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2026 в 15:13;