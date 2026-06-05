Душив і бив молотком по голові: нападника осудили на 8 років за замах

8 років за ґратами отримав мешканець Харківщини, який намагався вбити односельця, повідомляє обласна прокуратура.

Інцидент сталася у січні 2025 року у селищі Бабаї Харківського району. Місцевий мешканець прийшов у гості до знайомого та його брата, де вони разом розпивали спиртні напої. Під час застілля гість, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помилково звинуватив господаря у крадіжці свого телефона, який насправді просто впав на підлогу.

Він вирішив убити товариша: спочатку ударив його кулаком у голову, потім схопив обома руками за шию і почав душити. Коли потерпілий намагався захищатися, зловмисник вкусив його за вухо, спричинивши рясну кровотечу. Не зупиняючись, нападник продовжував тримати чоловіка однією рукою за шию, а іншою схопив молоток, що лежав поруч, і почав ним бити жертву по голові.

Він ледве не вбив потерпілого, але на заваді став брат потерпілого — відтягнув його, відібрав молоток і виштовхав за двері, зачинивши їх зсередини.

Нападника затримали і повідомили про підозру. На вирок він очікував у СІЗО. У суді обвинувачений вину не визнав. Зазначив, що бився з потерпілим за свій телефон. Використання молотка заперечував.

Але суд визнав 47-річного чоловіка винним у незакінченому замаху на вбивство і призначив йому покарання – 8 років позбавлення волі. Також приєднали невідбуте покарання з попереднім вироком.