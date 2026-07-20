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На Харківщині — 151 постраждалий від обстрілів РФ за тиждень: дані Синєгубова

Події 18:38   20.07.2026
Олена Нагорна
На Харківщині — 151 постраждалий від обстрілів РФ за тиждень: дані Синєгубова Скриншот/відео ХОВА

Протягом тижня з 13 по 19 липня російські військові завдали ударів по 83 населених пунктах регіону, включно з Харковом. Внаслідок цих атак загинули 11 людей, ще 151 особа постраждала, серед них — восьмеро дітей.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ЗС РФ застосували:

  • 10 ракет;

  • 4 РСЗВ;

  • 38 КАБів;

  • 33 БпЛА типу “Герань-2”;

  • 2 БпЛА типу “Ланцет”;

  • 73 БпЛА типу «Молния»;

  • 42 FPV-дрони;

  • 254 БпЛА (тип встановлюється).

Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Богодухівського, Ізюмського районів та Харкова.

У Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний та 41 приватний будинок, 15 господарчих споруд, 4 адмінбудівлі, 2 навчальні та медичний заклади, об’єкти залізниці, 2 склади, 5 магазинів, 2 поштомати, шиномонтаж, електромережі, 2 гаражі та 31 одиницю автотранспорту (зокрема 5 автобусів, авто «швидкої» та енергетиків). Також росіяни чотири рази атакували АЗС.

В Ізюмському районі пошкоджень зазнали 8 багатоквартирних та 56 приватних будинків, будівля залізничного вокзалу, 2 навчальні, 2 медичні та заклад культури, комунальне й цивільне підприємства, тваринницький комплекс, 2 об’єкти залізничної інфраструктури, 2 склади, ангар із сільгосптехнікою, 2 магазини, поштове відділення, електромережі, 25 автомобілів та комбайн.

У Харкові зафіксовано пошкодження 6 багатоквартирних будинків, адміністративно-виробничої будівлі, виробничого ангара, 2 складів, цивільного підприємства, гаража, господарчої споруди, кафе, кінотеатру, тенісних кортів, зупинки громадського транспорту та 11 автомобілів. Крім того, росіяни тричі завдавали ударів по АЗС.

Як інформував мер Ігор Терехов, протягом тижня з 13 по 19 липня військові РФ завдали 24 ударів по Харкову. Вибухи лунали у семи районах міста. Одна людина загинула, ще 20 постраждали, серед них двоє дітей.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 18:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом тижня з 13 по 19 липня російські військові завдали ударів по 83 населених пунктах регіону, зокрема по Харкову. Загинули 11 осіб, ще 151 людина отримала поранення.".