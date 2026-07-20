Зливи з грозою та шквалами: прогноз погоди по Харкову та області на 21 липня

У вівторок, 21 липня, вночі дощ йтиме на заході області, на сході — без опадів. Вдень зливи очікуються по всій Харківщині. Синоптики попереджають про грозу, град і шквали.

У Харкові вночі термометри покажуть 18–20 градусів, удень — 25–27, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 17–22 градуси, вдень на заході області 22–27, на сході — 27–32.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше синоптики вже оголосили штормове попередження на 21 липня.

Як писала МГ “Об’єктив”, за даними заступника начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта, цього тижня у країні очікується різна погода.