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Зливи з грозою та шквалами: прогноз погоди по Харкову та області на 21 липня

Погода 20:19   20.07.2026
Олена Нагорна
Зливи з грозою та шквалами: прогноз погоди по Харкову та області на 21 липня

У вівторок, 21 липня, вночі дощ йтиме на заході області, на сході — без опадів. Вдень зливи очікуються по всій Харківщині. Синоптики попереджають про грозу, град і шквали.

У Харкові вночі термометри покажуть 18–20 градусів, удень — 25–27, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 17–22 градуси, вдень на заході області 22–27, на сході — 27–32.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Раніше синоптики вже оголосили штормове попередження на 21 липня.

Як писала МГ “Об’єктив”, за даними заступника начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта, цього тижня у країні очікується різна погода.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 20:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 21 липня, вночі дощ йтиме на заході області, на сході — без опадів. Вдень зливи очікуються по всій Харківщині. Синоптики попереджають про грозу, град і шквали.".