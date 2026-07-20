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Погода погіршиться у вівторок: про які явища попередили харків’ян

Записано 13:39   20.07.2026
Вікторія Яковенко
Погода погіршиться у вівторок: про які явища попередили харків’ян

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 21 липня.

“Вдень по місту та області очікується значний дощ, гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с”, – пише Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в етері нацмарафону каже: цього тижня в країні очікується різна погода.

“Зокрема, сьогодні у більшості областей пройде атмосферний фронт, який ще вчора почав рухатися по території України (зокрема по західних областях). Сьогодні цей фронт зумовить в Україні, крім сходу та південного сходу, помірні та навіть подекуди значні дощі. Надалі ситуація буде змінюватися. Атмосферний фронт буде рухатися далі на схід та слабшати, та все ж будуть випадати опади. Завтра ми очікуємо, що у центральних, південних регіонах, Сумській та Харківській областях пройдуть помірні дощі, грози. Значення температури почнуть знижуватися по всій території України, вночі очікуємо 14-19 градусів, вдень – 22-27. 22 липня синоптична ситуація залишиться незмінною, у східних областях, південних, а вночі у більшості центральних областей – місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами”, – зазначив Семиліт.

Він додав, що у другій половині тижня у південно-східній частині країни, у Карпатському регіоні та східних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. А от значення температури вирівняється майже по всій території. Вночі буде 10-17 градусів, вдень – 20-27.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 21 липня.".