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Новини Харкова — головне 20 липня: як минула ніч

Події 07:10   20.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 20 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Що запускали росіяни по Харківщині вночі

Тривога на Харківщині лунала цієї ночі тричі. О 23:31 регіон “почервонів” через загрозу застосування БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

О 23:47 додалася загроза балістики, а вже о 23:49 російські безпілотники полетіли у бік Харкова. Відбій дали о 01:15. Ще одна тривога пролунала о 02:44 – на обласний центр знову летіли БпЛА.

О 02:41 зі сходу Харківщину атакували авіабомби. Тривога тривала до 04:19, але тихо було недовго. Вже о 04:25 її відновили – знову через загрозу БпЛА. Відбій пролунав уже вранці – о 06:11. Але о 06:49 на область вкотре окупанти випустили безпілотники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".