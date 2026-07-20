Новини Харкова — головне 20 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Що запускали росіяни по Харківщині вночі

Тривога на Харківщині лунала цієї ночі тричі. О 23:31 регіон “почервонів” через загрозу застосування БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

О 23:47 додалася загроза балістики, а вже о 23:49 російські безпілотники полетіли у бік Харкова. Відбій дали о 01:15. Ще одна тривога пролунала о 02:44 – на обласний центр знову летіли БпЛА.

О 02:41 зі сходу Харківщину атакували авіабомби. Тривога тривала до 04:19, але тихо було недовго. Вже о 04:25 її відновили – знову через загрозу БпЛА. Відбій пролунав уже вранці – о 06:11. Але о 06:49 на область вкотре окупанти випустили безпілотники.