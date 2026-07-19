Терехов не хоче до Києва, а Синєгубов був би не проти – політолог

Мер Харкова Ігор Терехов не зацікавлений міняти свою електоральну посаду на місце в уряді, звідки його можуть викинути будь-коли наказом згори, розповів МГ «Об’єктив» політолог Антон Авксентьєв.

«Я припускаю, що Ігор Терехов дуже не хотів зараз змінювати свою нинішню електоральну, підкреслюю, посаду, бо його обрали люди, на селекторальну (призначувану – Ред.) посаду, якесь місце в уряді, де він одним указом може бути знятий, якщо щось піде не так. Судячи з усього, Терехов мав право відмовитись від посади в якомусь міністерстві відновлення, чи що йому могли запропонувати. Водночас я думаю, що це була класно розіграна комбінація: Давид Арахамія, що курує, зокрема, регіональну політику, запропонував прізвища з лави запасних, серед них Кім і Терехов. При цьому ті, хто в селекторальній вертикалі, призначенці, зокрема, той самий Кім, вони, напевно, могли б проглядати такий варіант як перейти в уряд, і для них це норма. Я думаю, що для нашого Олега Синєгубова це був би класний варіант, і не перший рік вже є такі інсайди, що він дуже хотів би перебратися до Києва, в якесь міністерство, і трошки морально видихнути, бо важкувато в Харкові щодня», – зазначив політолог.

А от для електорального політика, якого люди вибрали керувати містом-мільйонником з бюджетом на 25 мільярдів гривень на рік, посада в уряді це однозначно поганий варіант.

«Бо за рік від тебе позбулися б, а повертатися вже нема куди, тому що тут би, звичайно, вже утворили військову адміністрацію населеного пункту. Для Терехова вийшла класна комбінація, де його Арахамія вкинув його серед прізвищ навіть на прем’єра, одного з чотирьох, хоча справді це якось не по статусу було. Це дуже підвищило йому статус. Але при цьому нічого, врешті, не змінилося, він спокійно повернувся до Харкова та буде керувати на своїй посаді. Але, як прокачування загальнонаціонального політика… Ми вже рік обговорюємо, пам’ятаємо цю Асоціацію прифронтових міст і громад як протопартійний політичний проєкт. От як прокачування лідера загальнонаціонального масштабу такого політичного партійного проєкту все з певного погляду вийшло. Я думаю, що Терехов видохнув, коли ця урядова епопея закінчилась, йому вдалося відстояти свою позицію, нікуди в Київ не переходити, а при цьому його чудово попіарили на всю країну», – пояснив Антон Авксентьєв.