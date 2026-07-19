Подовжити два маршрути тролейбусів пропонують у Харкові – петиція

Спрямувати тролейбуси №13 та №20 до головного залізничного вокзалу міста запропонував мерії харків’янин Ян Світличний. Він створив відповідну петицію на сайті міськради.

“Просимо розглянути можливість продовження наявних тролейбусних маршрутів №13 та №20 до кінцевої зупинки “Залізничний вокзал “Харків-Пасажирський”. Наразі залізничний вокзал є головним транспортним хабом міста, проте мешканці великих районів, через які проходять ці тролейбуси, змушені робити додаткові пересадки”, – написав автор петиції.

Наразі обидва згадані ним маршрути закінчуються колом у районі Кінного ринку та площі Захисників України.

На думку автора петиції, реалізувати його пропозицію нескладно.

“На всьому шляху подовження повністю наявна та функціонує контактна мережа. Реалізація проєкту не потребує будівництва інфраструктури чи закупівлі специфічного рухомого складу”, – наголосив Світличний.

Він також наголосив, що продовження тролейбусних маршрутів дозволить розвантажити інші види транспорту, а саме – метрополітен та трамваї в години пік.

Щоб керівництво міста розглянуло петицію, вона має зібрати 5000 підписів за 90 днів.