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Подовжити два маршрути тролейбусів пропонують у Харкові – петиція

Транспорт 21:03   19.07.2026
Оксана Горун
Подовжити два маршрути тролейбусів пропонують у Харкові – петиція

Спрямувати тролейбуси №13 та №20 до головного залізничного вокзалу міста запропонував мерії харків’янин Ян Світличний. Він створив відповідну петицію на сайті міськради.

“Просимо розглянути можливість продовження наявних тролейбусних маршрутів №13 та №20 до кінцевої зупинки “Залізничний вокзал “Харків-Пасажирський”. Наразі залізничний вокзал є головним транспортним хабом міста, проте мешканці великих районів, через які проходять ці тролейбуси, змушені робити додаткові пересадки”, – написав автор петиції.

Наразі обидва згадані ним маршрути закінчуються колом у районі Кінного ринку та площі Захисників України.

Ілюстрація: EasyWay
Ілюстрація: EasyWay

На думку автора петиції, реалізувати його пропозицію нескладно.

“На всьому шляху подовження повністю наявна та функціонує контактна мережа. Реалізація проєкту не потребує будівництва інфраструктури чи закупівлі специфічного рухомого складу”, – наголосив Світличний.

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Він також наголосив, що продовження тролейбусних маршрутів дозволить розвантажити інші види транспорту, а саме – метрополітен та трамваї в години пік.

Щоб керівництво міста розглянуло петицію, вона має зібрати 5000 підписів за 90 днів.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2026 в 21:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спрямувати тролейбуси №13 та №20 до головного залізничного вокзалу міста запропонував мерії харків’янин Ян Світличний. Він створив відповідну петицію на сайті міськради".