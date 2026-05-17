Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція

На сайті Харківської міськради мешканець створив петицію з оригінальною пропозицією.

“Вважаю за необхідне зарибити водойми Харкова для відпочинку мешканців та гостей міста, очищення води, створення необхідної екосистеми, відновлення деяких видів риб та їх запасів”, – запропонував автор петиції Юрій Самофалов.

Запустити рибу він запропонував до річок Харків та Уди в районі Салтівки та Баварії. Збір підписів під петицією відкрито. Він триватиме ще 86 днів. За перші чотири вона набрала 10 голосів.

Зазначимо, в Харкові поступово упорядковують місцеві водойми та зони відпочинку біля води. Так, Харківзеленбуд нещодавно прозвітував про доброустрій рекреаційної зони в Журавлівському гідропарку. Там висадили 20 верб – перший етап озеленення берегів водойми.

“Згодом ця локація має перетворитися на справжню оазу серед міста“, – обіцяють комунальники.