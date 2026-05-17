Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція
На сайті Харківської міськради мешканець створив петицію з оригінальною пропозицією.
“Вважаю за необхідне зарибити водойми Харкова для відпочинку мешканців та гостей міста, очищення води, створення необхідної екосистеми, відновлення деяких видів риб та їх запасів”, – запропонував автор петиції Юрій Самофалов.
Запустити рибу він запропонував до річок Харків та Уди в районі Салтівки та Баварії. Збір підписів під петицією відкрито. Він триватиме ще 86 днів. За перші чотири вона набрала 10 голосів.
Зазначимо, в Харкові поступово упорядковують місцеві водойми та зони відпочинку біля води. Так, Харківзеленбуд нещодавно прозвітував про доброустрій рекреаційної зони в Журавлівському гідропарку. Там висадили 20 верб – перший етап озеленення берегів водойми.
“Згодом ця локація має перетворитися на справжню оазу серед міста“, – обіцяють комунальники.
Читайте також: Козулі, бобри та американські норки – хто живе в Харкові поряд із містянами
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, петиція, реки, риба;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 19:00;