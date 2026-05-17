Live

Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція

Суспільство 19:00   17.05.2026
Оксана Горун
Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція

На сайті Харківської міськради мешканець створив петицію з оригінальною пропозицією.

“Вважаю за необхідне зарибити водойми Харкова для відпочинку мешканців та гостей міста, очищення води, створення необхідної екосистеми, відновлення деяких видів риб та їх запасів”, – запропонував автор петиції Юрій Самофалов.

Запустити рибу він запропонував до річок Харків та Уди в районі Салтівки та Баварії. Збір підписів під петицією відкрито. Він триватиме ще 86 днів. За перші чотири вона набрала 10 голосів.

Зазначимо, в Харкові поступово упорядковують місцеві водойми та зони відпочинку біля води. Так, Харківзеленбуд нещодавно прозвітував про доброустрій рекреаційної зони в Журавлівському гідропарку. Там висадили 20 верб – перший етап озеленення берегів водойми.

“Згодом ця локація має перетворитися на справжню оазу серед міста“, – обіцяють комунальники.

Читайте також: Козулі, бобри та американські норки – хто живе в Харкові поряд із містянами

Автор: Оксана Горун
Популярно
Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція
Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція
17.05.2026, 19:00
Потрапив у полон у 25, а повернувся у 29: звільнили героя оборони “Азовсталі”
Потрапив у полон у 25, а повернувся у 29: звільнили героя оборони “Азовсталі”
17.05.2026, 17:48
Новини Харкова – головне за 17 травня: звільнення оборонця Азовсталі, удар КАБ
Новини Харкова – головне за 17 травня: звільнення оборонця Азовсталі, удар КАБ
17.05.2026, 18:19
Чотири атаки на Харківщині з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ
Чотири атаки на Харківщині з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ
17.05.2026, 16:24
Евакуація з Борової: куди виїжджають люди, розповів начальник ВА Тертишний
Евакуація з Борової: куди виїжджають люди, розповів начальник ВА Тертишний
17.05.2026, 15:11
Як просувається у РФ створення “буферної зони” на Харківщині: дані ДПСУ
Як просувається у РФ створення “буферної зони” на Харківщині: дані ДПСУ
17.05.2026, 14:00

Новини за темою:

17.05.2026
Потрапив у полон у 25, а повернувся у 29: звільнили героя оборони “Азовсталі”
17.05.2026
Чотири атаки на Харківщині з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ
17.05.2026
Евакуація з Борової: куди виїжджають люди, розповів начальник ВА Тертишний
17.05.2026
“Не платив за кейтеринг”- військового з Харкова позбавили права бути адвокатом
17.05.2026
Як просувається у РФ створення “буферної зони” на Харківщині: дані ДПСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Запустити рибу до харківських річок пропонують мерії – петиція», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради мешканець створив петицію з оригінальною пропозицією".