Чотири атаки на Харківщині з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ
У зведенні на 16:00 17 травня Генштаб поінформував, що на Куп’янському напрямку противник не наступав. На Вовчанському тривають бої.
“На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Тернової й Колодязного. На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив“, – повідомив Генштаб.
Загалом на фронті в Україні з початку доби було 46 російських атак – цей показник нижчий від звичайного для зведень на 16:00. Найбільшу активність ЗС РФ виявляють на Донбасі: на Костянтинівському напрямку було 14 боїв, на Покровському – десять.
Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, українські БпЛА атакували Москву та Московську область. Є влучання по об’єктах російської нафтової промисловості.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 16:24;