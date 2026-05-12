Live

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:46   12.05.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник чотири рази намагався покращити своє положення в районах Стариці, Колодязного та Круглого. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 57 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні повідомив, що з робочим візитом побував на Харківщині. Він написав, що працював у 2-му корпусі НГУ “Хартія”. “В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються”, – зазначив він.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Примусова евакуація на Харківщині: Синєгубов збирав Раду оборони
Примусова евакуація на Харківщині: Синєгубов збирав Раду оборони
12.05.2026, 17:20
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.05.2026, 16:46
На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн
На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн
12.05.2026, 16:14
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
12.05.2026, 13:54
«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця
«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця
12.05.2026, 15:27
Які “невідомі подарунки” знаходять науковці на Харківщині (фото)
Які “невідомі подарунки” знаходять науковці на Харківщині (фото)
12.05.2026, 13:16

Новини за темою:

11.05.2026
Ворог сьогодні, 11 травня, не атакував на Куп’янщині: дані Генштабу на 16:00
09.05.2026
Чи діє “режим тиші” на фронті, ситуація в районі Куп’янська – Трегубов
09.05.2026
Сім разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
09.05.2026
16 разів атакувала РФ на Харківщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
09.05.2026
ЗСУ, ймовірно, знищили всі позиції РФ у центрі Куп’янська – аналіз ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 16:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".