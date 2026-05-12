Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник чотири рази намагався покращити своє положення в районах Стариці, Колодязного та Круглого. Дві з цих спроб тривають.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 57 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський напередодні повідомив, що з робочим візитом побував на Харківщині. Він написав, що працював у 2-му корпусі НГУ “Хартія”. “В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються”, – зазначив він.