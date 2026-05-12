Live

На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн

Суспільство 16:14   12.05.2026
Вікторія Яковенко
На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн Фото: Харківська міськрада

Депутати Харківської міськради під час сесії сьогодні, 12 травня, внесли зміни до бюджету міста на 2026 рік.

«Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації», – пояснили у пресслужбі Харківської міськради.

Ним передбачено надання субвенції на формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб, а також заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості. Обсяг субвенції складає 16,1 млн грн.

Нагадаємо, також на сесії депутати Харківської міськради надали чергову згоду на отримання кредитів КП “за особливими умовами”. Як повідомили у пресслужбі міськради, кредитування здійснюватиметься за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Так, гроші на купівлю високовартісного медичного обладнання отримає КП «Міська клінічна лікарня №13». Обсяг кредиту складатиме не більше 40 млн грн. Також кредитні кошти в розмірі до 10 млн грн залучить КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».

Читайте також: «Не опускаємо руки». Скільки постраждалих будинків вже відновили у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн
На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн
12.05.2026, 16:14
«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця
«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця
12.05.2026, 15:27
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є постраждалий, що відомо (відео)
12.05.2026, 13:54
Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн
Ще два КП у Харкові отримають кредити: на що підуть близько 50 млн грн
12.05.2026, 14:33
Які “невідомі подарунки” знаходять науковці на Харківщині (фото)
Які “невідомі подарунки” знаходять науковці на Харківщині (фото)
12.05.2026, 13:16
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
Цей будинок РФ атакувала вже втретє – Терехов про обстріл Харкова напередодні
12.05.2026, 12:10

Новини за темою:

04.05.2026
Мільйони на бювети з водою та укриття: зміни у бюджеті Харкова
26.02.2026
Мільйони на трамваї й тролейбуси з Чехії: до бюджету Харкова внесли зміни
20.01.2026
Обікрав бюджет Харкова на три мільйони: у чому підозрюють керівника фірми
26.12.2025
Бюджет Харківщини-2026: скільки складе та на що витрачатимуть гроші (відео)
25.12.2025
Харківщина — з бюджетом на 2026 рік: що ще ухвалили на сесії облради


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради під час сесії сьогодні, 12 травня, внесли зміни до бюджету міста на 2026 рік.".