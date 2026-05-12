На житло для переселенців Харків отримає понад 16 млн грн
Депутати Харківської міськради під час сесії сьогодні, 12 травня, внесли зміни до бюджету міста на 2026 рік.
«Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження Харківської обласної військової адміністрації», – пояснили у пресслужбі Харківської міськради.
Ним передбачено надання субвенції на формування фондів житла для тимчасового проживання або підтриманого проживання евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб, а також заходів щодо забезпечення їх житлом у сільській місцевості. Обсяг субвенції складає 16,1 млн грн.
Нагадаємо, також на сесії депутати Харківської міськради надали чергову згоду на отримання кредитів КП “за особливими умовами”. Як повідомили у пресслужбі міськради, кредитування здійснюватиметься за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Так, гроші на купівлю високовартісного медичного обладнання отримає КП «Міська клінічна лікарня №13». Обсяг кредиту складатиме не більше 40 млн грн. Також кредитні кошти в розмірі до 10 млн грн залучить КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бюджет, міськрада, новини Харкова, сесія;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 16:14;