«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця

Суспільство 15:27   12.05.2026
Вікторія Яковенко
«Світить» 12 років за «копіпаст» укриттів: у Харкові судитимуть підприємця

Правоохоронці передали до суду справу підприємця із 15-річним стажем у сфері проєктування інфраструктури. Слідство вважає, що він організував схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на облаштування укриттів для школи та вишу.

В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що у 2023 році мешканець Полтави — директор кількох ТОВ — уклав із харківським вишем договір. Угода стосувалася виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва бомбосховища.

Однак, встановили правоохоронці, замість розробки нового проєкту фігурант просто скопіював раніше створені документи для школи в Люботині та видав їх за нові. Надалі він підписав і подав замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт, на підставі якого отримав повну оплату за договором.

Аналогічну махінації чоловік провернув і зі школою у селищі Нова Водолага, додали в прокуратурі.

«Цього разу він продав навчальному закладу документацію, яка фактично була дублікатом проєкту укриття для одного з ліцеїв Харкова», – з’ясували правоохоронці.

За підрахунками прокуратури, внаслідок цих дій державі завдано збитків на суму понад 3,1 млн гривень. Чоловіка викрили у березні цьогоріч.

Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, поєднаного зі службовим підробленням (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Якщо провину доведуть, йому загрожує 12 років тюрми.

  Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 15:27;

