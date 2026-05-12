Пожежі через удари РФ по Харківщині: де вирував вогонь (фото)

Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 11 пожеж, дві з них – почалися через обстріли РФ, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Загоряння через “прильоти” вирували у Великому Бурлуку на Куп’янщині, а також у селі Безруки Харківського району.

У Великому Бурлуку “приліт” зафіксували на території підприємства – спалахнув автобус і вантажівка.

“Ще одного удару безпілотником ворог завдав по території приватного домоволодіння у селі Безруки Дергачівської громади Харківського району. У результаті обстрілу загорілася господарча споруда та було пошкоджено житловий будинок”, – зазначили у ДСНС.

Постраждалих через удари немає, а всі пожежі рятувальники оперативно ліквідували.

Тим часом у Харківській облпрокуратурі уточнили: по Безруках росіяни випустили FPV-дрон.

“Близько 03:20 російські військові атакували м. Барвінкове Ізюмського району БпЛА, за попередніми даними типу «Герань-2». Влучання зафіксовано поблизу чотириповерхового житлового будинку. Пошкоджено скління вікон будинку та адміністративної будівлі комунального підприємства”, – додали правоохоронці.