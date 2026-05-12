Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Тривога на Харківщині звучала безперервно цілу ніч

Тривогу в Харкові цієї ночі оголосили о 00:20. У Повітряних силах ЗСУ написали про КАБи, які росіяни випустили на Сумщину. Пізніше моніторингові ТГ-канали попереджали про безпілотники – вони кружляли над областю. Вже о 02:25 БпЛА взяли курс на Харків.

Безпілотники продовжили кружляти над областю аж до ранку, проте про загрози для Харкова вже не інформували. Даних про “прильоти” не було, а відбій тривоги дали о 05:59. Станом на 07:15 інформації про нові загрози не було.