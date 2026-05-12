Новини Харкова — головне за 12 травня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Тривога на Харківщині звучала безперервно цілу ніч
Тривогу в Харкові цієї ночі оголосили о 00:20. У Повітряних силах ЗСУ написали про КАБи, які росіяни випустили на Сумщину. Пізніше моніторингові ТГ-канали попереджали про безпілотники – вони кружляли над областю. Вже о 02:25 БпЛА взяли курс на Харків.
Безпілотники продовжили кружляти над областю аж до ранку, проте про загрози для Харкова вже не інформували. Даних про “прильоти” не було, а відбій тривоги дали о 05:59. Станом на 07:15 інформації про нові загрози не було.
• Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2026 в 07:15;