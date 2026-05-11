Підозра Мураєву та пів тижня тривог у Харкові — підсумки 11 березня

Колишньому нардепу Мураєву з Харківщини закидають заперечення збройної агресії РФ. Повітряна тривога тривала у Харкові половину минулого тижня. Експосадовця Служби автодоріг підозрюють за ремонт траси Мерефа – Лозова – Павлоград. Метеорологічне літо прийшло в Харків на два тижні раніше. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 11 травня.

Він уже в розшуку за іншими обвинуваченнями, серед яких – державна зрада. Ця справа вже в суді. Про нові докази, які зібрали проти Мураєва слідчі, повідомила Служба безпеки України. За даними СБУ, після початку повномасштабної війни колишній нардеп продовжив поширювати прокремлівську пропаганду. Переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому намагався представити російську збройну агресію як «внутрішній громадянський конфлікт». Він також закликав українців скласти зброю та виправдовував російську окупацію. Пригадали Мураєву й діяльність підконтрольного телеканалу «Наш», який до заборони поширював дезінформацію про ситуацію в Україні.

Ударний дрон упав на подвір’ї приватного будинку в Харкові. Інцидент стався сьогодні в Основʼянському районі міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що детонації не було. На місці працювали вибухотехніки. Підбиваючи підсумки тижня в Харкові, міський голова відзначив, що було 20 російських ударів. У тому числі – «прильоти» під час так званого «перемир’я». В Індустріальному районі «молния» влучила у дев’ятиповерхівку 9 травня. Гостру реакцію на стрес отримали шестеро людей, серед них троє дітей. 10 травня прилетіло по приватному будинку в Київському районі – там була пожежа, без постраждалих. Повітряну тривогу в Харкові оголошували 71 раз за тиждень. Загалом вона тривала 85 годин – тобто половину тижня.

Завдав державі збитків на 6,1 млн грн. Про підозру в службовій недбалості повідомили колишньому посадовцю Служби автомобільних доріг у Харківській області. Прокуратура заявила: чоловік, який був заступником начальника Служби у 2019 році, підписав договір із підрядником із порушенням законодавства про публічні закупівлі. Йдеться про ремонт траси Мерефа – Лозова – Павлоград. ТОВ виграло тендер на проведення робіт. А в процесі підрядник заявив, що стан деяких ділянок значно гірший, ніж передбачали. Був відповідний висновок ХНАДУ. Але є нюанс. Ділянки, що вказані у висновку, не входили до переліку об’єктів, які мав ремонтувати підрядник згідно з договором. Попри це САД не оголосила новий тендер, а застосувала процедуру закупівлі, що не передбачала конкуренції. Гроші на додатковий ремонт віддали тому самому ТОВ. Судові експерти встановили, що це завдало державі збитків. Підозрюваний у цьому процесі відіграв ключову роль: він був головою тендерного комітету.

Про це заявили в Регіональному центрі із гідрометеорології. 5-6 травня середня добова температура повітря вже перевищила +15 градусів. Це випереджає середні багаторічні строки. Наразі в регіоні фіксують пожежну небезпеку надзвичайного рівня. Ситуацію можуть врятувати дощі, які прогнозують протягом цього тижня.

