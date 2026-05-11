На два тижні раніше: метеорологічне літо вже почалося на Харківщині

Суспільство 15:23   11.05.2026
У Регіональному центрі з гідрометеорології констатують: метеорологічне літо на території Харківської області розпочалося на 1,5–2 тижні раніше середніх багаторічних строків.

А саме: 5–6 травня, коли середня добова температура повітря перейшла через +15 градусів у бік підвищення, зазначили синоптики.

«В цілому агрометеорологічні умови першої декади травня були сприятливі для вегетації озимої пшениці, ранніх ярих зернових та зернобобових культур, їх розвиток відбувався при достатній вологозабезпеченості та підвищених температурах повітря з другої половини декади. Розвиток теплолюбних культур, через повільне накопичення ефективного тепла, низькі для цих культур нічні температури повітря та ґрунту на початку декади, дещо стримувався», – розповіли у гідрометцентрі.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, 7 травня в Харкові зафіксували температурний рекорд – було 31,1 градуса тепла. Такого не було за весь час спостережень. Найтеплішим цей день травня видався в далекому 1967-му – тоді було +29,7.

