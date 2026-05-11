Сирський на Харківщині: обговорювали ситуацію у Куп’янську та фортифікації

Суспільство 11:18   11.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у своєму ТГ-каналі, що з робочим візитом побував на Харківщині. 

Працював у 2-му корпусі Національної гвардії України “Хартія”, що веде активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються”, – написав він.

Сирський зазначив: основними завданнями на цей час є ефективна протидія ворожим дронам, фортифікаційні споруди, а також підготовка та ротація військових ЗСУ.

  • • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 11:18;

