Сирський на Харківщині: обговорювали ситуацію у Куп’янську та фортифікації

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у своєму ТГ-каналі, що з робочим візитом побував на Харківщині.

“Працював у 2-му корпусі Національної гвардії України “Хартія”, що веде активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються”, – написав він.

Сирський зазначив: основними завданнями на цей час є ефективна протидія ворожим дронам, фортифікаційні споруди, а також підготовка та ротація військових ЗСУ.