Сирський на Харківщині: обговорювали ситуацію у Куп’янську та фортифікації
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у своєму ТГ-каналі, що з робочим візитом побував на Харківщині.
“Працював у 2-му корпусі Національної гвардії України “Хартія”, що веде активні оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються”, – написав він.
Сирський зазначив: основними завданнями на цей час є ефективна протидія ворожим дронам, фортифікаційні споруди, а також підготовка та ротація військових ЗСУ.
Читайте також: Росіяни б’ють по Харкову – під атакою Київський район
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: куп'янск, Сирський, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Сирський на Харківщині: обговорювали ситуацію у Куп’янську та фортифікації», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 11:18;