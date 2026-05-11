11 людей загинули, 94 – постраждали через удари РФ по Харківщині за тиждень

Суспільство 12:35   11.05.2026
11 людей загинули, 94 – постраждали через удари РФ по Харківщині за тиждень

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 68 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 94 людини, серед них – 11 дітей: хлопці 2, 15, 17 років, двоє 8-річних і двоє 16-річних хлопців, двоє 7-річних дівчаток, а також 14-річна і 15-річна дівчата. 11 людей загинули.

Одна людина постраждала внаслідок вибуху невідомого пристрою.

За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон 11 ракет, шість КАБів, а також понад 270 БпЛА, серед яких – “Герань-2“, “молния”, “ланцет” та FPV.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Харківського району, де пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 152 приватні будинки, 15 господарчих споруд, чотири магазини, СТО, дві адмінбудівлі, аптеку, цивільне підприємство, заклад харчування, офісне приміщення, електромережі, дев’ять гаражів, 30 автомобілів.

Суттєві пошкодження — в Богодухівському районі: чотири багатоквартирні будинки, 45 приватних будинків, гуртожиток, сім господарчих споруд, електромережі, навчальний заклад, заклад дошкільної освіти, п’ять магазинів, ринок, два заклади харчування, склад, сільгосппідприємство, гараж, 17 автомобілів.

У Харкові ворог пошкодив два багатоквартирні будинки, 15 приватних будинків, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру, три гаражі, кіоск, п’ять автомобілів.

  Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 12:35;

