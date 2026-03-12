Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули 📷
Шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі у Шевченківському районі Харкова 12 березня.
Чотирьох врятував місцевий житель. Двоє хлопчиків – 17 та 10 років – загинули, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих на берег, з їхніми батьками працювали психологи.
Надзвичайники вкотре закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, особливо в період нестабільної весняної погоди, коли крига надзвичайно тонка і небезпечна.
Раніше, як повідомляла МГ “Об’єктив”, рятувальники виділили основні правила безпеки на кризі:
- не виходьте на лід, товщина якого менша за 7 см;
- не збирайтеся групами на одній ділянці;
- не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.
