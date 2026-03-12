Live

Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули 📷

Події 18:30   12.03.2026
Олена Нагорна
Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули 📷

Шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі у Шевченківському районі Харкова 12 березня.

Чотирьох врятував місцевий житель. Двоє хлопчиків – 17 та 10 років – загинули, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники та водолази ДСНС підняли тіла загиблих на берег, з їхніми батьками працювали психологи.

Надзвичайники вкотре закликають дорослих не залишати дітей без нагляду поблизу водойм, особливо в період нестабільної весняної погоди, коли крига надзвичайно тонка і небезпечна.

 

Раніше, як повідомляла МГ “Об’єктив”, рятувальники виділили основні правила безпеки на кризі:

  • не виходьте на лід, товщина якого менша за 7 см;
  • не збирайтеся групами на одній ділянці;
  • не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.

Читайте також: На Харківщині рятувальники гасили десяток пожеж через «прильоти»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця
Армія РФ застрягла під Вовчанськом та Куп’янськом? Аналіз Машовця
12.03.2026, 18:17
Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)
Частина Харкова залишилась без світла: куди РФ влучила вночі – Терехов (відео)
12.03.2026, 15:38
Перші хвилини після удару РФ по підприємству в Харкові показали копи (відео)
Перші хвилини після удару РФ по підприємству в Харкові показали копи (відео)
12.03.2026, 16:14
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
На Харківщині йде бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.03.2026, 16:45
Новини Харкова — головне 12 березня: удари по ДСНС, під лід пішли діти
Новини Харкова — головне 12 березня: удари по ДСНС, під лід пішли діти
12.03.2026, 18:36
На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн
На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн
12.03.2026, 17:33

Новини за темою:

06.03.2026
2 міни, що скинув російський БпЛА, знищили сапери на Харківщині (фото)
02.03.2026
Як виглядає дев’ятиповерхівка у Харкові, куди влучив російський дрон (фото)
01.03.2026
До чотирьох зросла кількість жертв на підприємстві у Малинівці на Харківщині
01.03.2026
Фото з місця атак росіян 1 березня у Харкові показали в ДСНС
28.02.2026
Шість пожеж сталося на Харківщині через ворожі удари – ДСНС


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули 📷», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 18:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро дітей провалилися під кригу на водоймі у Шевченківському районі Харкова 12 березня.".