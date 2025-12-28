Лід на водоймах – небезпечний: рятувальники звернулися до мешканців Харківщини
Через коливання температури лід на водоймах зараз вкрай нестійкий. Вихід на нього за таких умов загрожує життю, попереджають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники нагадують основні правила безпеки:
- не виходьте на лід, товщина якого менше ніж 7 см;
- не збирайтеся групами на одній ділянці;
- не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.
Мешканців закликають бути відповідальними та не ризикувати життям.
Раніше Регіональний центр з гідрометеорології прогнозував, що водойми в Харківській області почнуть замерзати з 24 грудня.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, протягом зими 2024/2025 з водойм Харківської області дістали тіла дев’яти осіб, тоді як за попередню зиму було 11 потопельників.
