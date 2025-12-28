Лід на водоймах – небезпечний: рятувальники звернулися до мешканців Харківщини

Через коливання температури лід на водоймах зараз вкрай нестійкий. Вихід на нього за таких умов загрожує життю, попереджають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники нагадують основні правила безпеки:

не виходьте на лід, товщина якого менше ніж 7 см;

не збирайтеся групами на одній ділянці;

не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми.

Мешканців закликають бути відповідальними та не ризикувати життям.

Раніше Регіональний центр з гідрометеорології прогнозував, що водойми в Харківській області почнуть замерзати з 24 грудня.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, протягом зими 2024/2025 з водойм Харківської області дістали тіла дев’яти осіб, тоді як за попередню зиму було 11 потопельників.