Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 18 травня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 18 травня очікуються: по місту гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с», – пишуть синоптики.

Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов відповів: чи планують відкривати купальний сезон в регіоні цьогоріч?. «Питання організації пляжів, відпочинку людей на водних об’єктах десь приблизно тиждень тому розглядалося на засіданні Регіональної комісії ТЕБ і НС. Рішення щодо заборони приймаються районними військовими адміністраціями. Наскільки я знаю, такі рішення прийняті, що купання у нас не буде проводитися», – сказав він. Однак, зазначив Астахов, якщо підприємці будуть використовувати прибережні смуги для розваг та відпочинку – створять рятувальні пости.