Перебої зі світлом не зупинять роботу: у Харкові відкрили новий центр «1562»

Суспільство 14:45   18.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська міськрада

Новий диспетчерський центр служби «1562» відкрили в Харкові, повідомляє пресслужба міськради.

За даними мерії, облаштування локації в безпечному просторі повністю профінансували організації-партнери.

«Так, Програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передала сучасне ІТ-обладнання та зарядні станції. Завдяки цьому диспетчерська служба зможе стабільно працювати навіть в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електропостачанням. Також до створення центру долучилася спільнота українських айтівців «Kharkiv IT Cluster», – йдеться у повідомленні.

Перший заступник мера Олександр Новак підкреслив, що під час повномасштабної війни служба «1562» стала ще важливішою для харків’ян, ніж була раніше. За його словами, зараз вона функціонує як один із ключових інструментів комунікації між містом і мешканцями.

«Заступник Постійного представника ПРООН в Україні Моніка Різал наголосила, що служба «1562» є прикладом ефективного реагування на потреби мешканців у прифронтовому місті та викликає зацікавлення в інших регіонах України», – зазначили у мерії.

10.02.2026
Служба «1562» не впливає на увімкнення світла, харків’ян просять не дзвонити
20.01.2026
«Дзвінки поступають на 1562»: що у Харкові зі світлом, розповів Терехов
19.10.2025
Аварійні графіки відключень у Харкові: чому їх не публікують заздалегідь
18.10.2025
Диспетчерську службу «1562» почали реформувати в Харкові: яка мета


