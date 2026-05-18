Перебої зі світлом не зупинять роботу: у Харкові відкрили новий центр «1562»

Новий диспетчерський центр служби «1562» відкрили в Харкові, повідомляє пресслужба міськради.

За даними мерії, облаштування локації в безпечному просторі повністю профінансували організації-партнери.

«Так, Програма розвитку ООН в Україні спільно з урядом Бельгії передала сучасне ІТ-обладнання та зарядні станції. Завдяки цьому диспетчерська служба зможе стабільно працювати навіть в умовах підвищеного навантаження та перебоїв з електропостачанням. Також до створення центру долучилася спільнота українських айтівців «Kharkiv IT Cluster», – йдеться у повідомленні.

Перший заступник мера Олександр Новак підкреслив, що під час повномасштабної війни служба «1562» стала ще важливішою для харків’ян, ніж була раніше. За його словами, зараз вона функціонує як один із ключових інструментів комунікації між містом і мешканцями.

«Заступник Постійного представника ПРООН в Україні Моніка Різал наголосила, що служба «1562» є прикладом ефективного реагування на потреби мешканців у прифронтовому місті та викликає зацікавлення в інших регіонах України», – зазначили у мерії.