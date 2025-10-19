Аварійні графіки відключень у Харкові: чому їх не публікують заздалегідь

У мерії Харкова пояснили, в чому різниця між погодинними та аварійними графіками. А також, чи знають в обленерго та 1562 у разі аварійних відключень, коли буде світло.

“Якщо це аварійні відключення, ніяких графіків бути не може. На те вони аварійні й називаються. Аварійні відключення від плану відрізняються тим, що є потреба щодо балансування енергосистеми України. Тому вони вводяться секторами, вони можуть вводитися рандомно, без попередження, саме для того, щоб оперативно стабілізувати ситуацію, – пояснив в інтерв’ю МГ “Об’єктив” директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. — Якщо це планове відключення, черги, то таку інформацію ми намагаємось отримати оперативно в обленерго і в першу чергу своєчасно сповістити 1562, всі наші соціальні мережі, офіційні телеграм-канали мерії й журналістів для того, щоб людина знала плюс-мінус, коли чекати світло. Але при аварійних відключеннях ні оператори 1562, ні ми, і дуже часто й обленерго не знає, коли ця ситуація стабілізується. Як тільки енергосистема дозволяє стабілізувати ситуацію, звичайно, що обленерго скасовує графіки аварійних відключень”.

Графіки відключень, аварійність та черговість залежать лише від енергетиків, наголосив представник мерії. При цьому на відключення в Харкові впливають не лише обстріли міста й області, а й удари по інших регіонах України.

“Враховуючи те, що є єдина енергосистема, навіть обстріли в інших містах України також мають вплив безпосередньо на місто Харків. Ви самі в Харкові також знаходитесь і бачите, що аварійних відключень зараз кількість збільшилася”, – зазначив Гладких.

Він також звернувся до харків’ян із проханням у момент блекаутів не перевантажувати лінію “1562” дзвінками з питанням, коли буде світло. “Як тільки буде інформація і можливість, одразу місто публікує інформацію про графіки відключення. Ви повинні зрозуміти, що обстріл і відключення енергосистеми – це дуже складний і непростий процес”, – сказав директор департаменту. Тож готової відповіді на запитання харків’ян одразу після відключення електрики оператори не мають. Проте ті, хто дзвонять, перевантажують лінію і, наприклад, не дають оперативно додзвонитися до 1562 людям, які застрягли в ліфтах.