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Новини Харкова – головне за 6 червня: ранковий “приліт” по місту, атака БпЛА

Події 09:05   06.06.2026
Оксана Горун
Новини Харкова – головне за 6 червня: ранковий “приліт” по місту, атака БпЛА

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

09:05

Понад 60 БпЛА атакували Харківщину, Синєгубов повідомив про наслідки

Протягом минулої доби по Харківщині прилітали БпЛА різних типів: “шахеди”, “молнии”, FPV-дрони, “ланцети”. Є загиблий і постраждалі.

08:08

У Харкові – “приліт” по адміністративній будівлі

“Маємо влучання ударного БпЛА по адміністративній будівлі в Київському районі Харкова. На місці працюють профільні служби”, — написав міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

08:05

11 російських атак відбили на Харківщині за добу

“На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли”, – поінформував вранці 6 червня Генштаб ВСУ.

07:10

Тривога довжиною в ніч

Повітряна тривога в Харкові тривала всю ніч. Її оголосили після короткої перерви о 23:34 5 червня, після чого загроза повітряної атаки існувала протягом майже восьми годин. В Ізюмському районі тривалість повітряної тривоги станом на 7 ранку 6 червня вже перевищила 12 годин, у Куп’янському – 10. За тривалістю з Харковом можна порівняти тривоги в Харківському та Чугуївському районах. І лише у Лозівському та Берестинському більша частина ночі пройшла спокійно, а сирени завили під ранок.

Причина такої тривалої тривоги – у безперервному нальоті російських БпЛА. Увечері 5 червня мешканців Харкова попереджали про загрозу “молнии”.

Слідом у регіоні почали фіксувати “шахеди”, а також безпілотники невстановленого типу. Інформації про “прильоти” в Харкові за ніч не надходило. Станом на 7:10 повітряна тривога триває.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 09:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".