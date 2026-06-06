Новини Харкова – головне за 6 червня: ранковий “приліт” по місту, атака БпЛА
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
09:05
Понад 60 БпЛА атакували Харківщину, Синєгубов повідомив про наслідки
Протягом минулої доби по Харківщині прилітали БпЛА різних типів: “шахеди”, “молнии”, FPV-дрони, “ланцети”. Є загиблий і постраждалі.
08:08
У Харкові – “приліт” по адміністративній будівлі
“Маємо влучання ударного БпЛА по адміністративній будівлі в Київському районі Харкова. На місці працюють профільні служби”, — написав міський голова Харкова Ігор Терехов у телеграмі.
08:05
11 російських атак відбили на Харківщині за добу
“На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного. На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили чотири спроби ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ та Подоли”, – поінформував вранці 6 червня Генштаб ВСУ.
07:10
Тривога довжиною в ніч
Повітряна тривога в Харкові тривала всю ніч. Її оголосили після короткої перерви о 23:34 5 червня, після чого загроза повітряної атаки існувала протягом майже восьми годин. В Ізюмському районі тривалість повітряної тривоги станом на 7 ранку 6 червня вже перевищила 12 годин, у Куп’янському – 10. За тривалістю з Харковом можна порівняти тривоги в Харківському та Чугуївському районах. І лише у Лозівському та Берестинському більша частина ночі пройшла спокійно, а сирени завили під ранок.
Причина такої тривалої тривоги – у безперервному нальоті російських БпЛА. Увечері 5 червня мешканців Харкова попереджали про загрозу “молнии”.
Слідом у регіоні почали фіксувати “шахеди”, а також безпілотники невстановленого типу. Інформації про “прильоти” в Харкові за ніч не надходило. Станом на 7:10 повітряна тривога триває.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 09:05;