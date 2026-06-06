Сафарі на людей на Харківщині: FPV убив чоловіка на скутері
FPV-дрон ударив по скутеру, на якому мешканець Дергачівської громади вранці 6 червня їхав по продукти. Загиблий – житель села Лобанівка.
“За попередньою інформацією, подія сталася сьогодні близько 6:00 на автодорозі між Прудянкою та Слатиним, коли чоловік їхав на скутері у бік Слатиного за продуктами харчування”, – написав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Нагадаємо, 5 червня російський БпЛА атакував ВАЗ-2107 на дорозі в Богодухівському районі. Загинула 44-річна пасажирка, постраждали двоє чоловіків: 24-річний водій та 47-річний пасажир.
В Інституті вивчення війни те, що відбувається в Харківській області, вже називають “сафарі на людей”.
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“Російські війська продовжують свою кампанію “сафарі на людей” у Харківській області, – зазначили аналітики ISW в огляді за 5 червня, реагуючи на повідомлення про атаку FPV по цивільних у Губарівці. – Російський безпілотник з видом від першої особи (FPV) атакував дві родини, що йшли по вулиці в Губарівці. ISW продовжує оцінювати, що російські війська розширюють використання тактики “сафарі на людей”, що застосовувалася на Херсонщині, на інші райони та вдаються до використання терору для приховування недоліків Росії на полі бою”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, В'ячеслав Задоренко, дергачевская громада, загиблий, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 13:06;