Трагедія на Салтівці: 16-річний хлопець випав із вікна 12-го поверху

16-річний хлопець загинув, випавши із вікна дванадцятого поверху у Салтівському районі Харкова.

Інформація про трагедію, що сталася 22 липня, раніше з’явилася у соцмережах.

Наразі правоохоронці встановлюють, що саме відбулося. Попередньо, 16-річний хлопець перебував у квартирі один, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», 19 липня трирічна дитина випала з вікна п’ятого поверху у Харкові. Хлопчик розбився на смерть. Попередньо встановили, що сім’я не перебувала на жодних обліках у службі у справах дітей або у наркологів та психіатрів. Мати загиблого хлопчика зараз вагітна. Вона розповіла слідчим, що через отруєння в момент трагедії була у ванній. У квартирі перебували ще один її син та молодша сестра. Вона й повідомила матері, що дитина випала з вікна.