Приватизувала цілий берег: у харків’янки через суд забрали землі біля річки

У Лозівському районі прокуратура через суд повернула у власність держави землі водного фонду, які були незаконно приватизовані та перепродані харків’янці. Йдеться про прибережну смугу річки Берека, що є притокою Сіверського Дінця.

У 2019 році Держгеокадастр безоплатно передав чотирьом громадянам у приватну власність ділянки сільгосппризначення для ведення особистого селянського господарства. Одразу після оформлення документів усі ділянки викупила одна мешканка Харкова, повідомляє обласна прокуратура.

Втім, частина цієї землі розташована в межах прибережної захисної смуги річки Берека, де приватизація законодавчо заборонена.

Зважаючи на порушення, керівник Лозівської окружної прокуратури звернувся з позовом до суду. Той скасував право приватної власності, припинив державну реєстрацію та ухвалив рішення витребувати ділянки водного фонду на користь держави.



Після набрання рішенням законної сили прокуратура контролюватиме його фактичне виконання.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 14 га ставка у Богодухівському районі повернули у власність громади.