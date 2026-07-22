Чотири рази за день ворог атакував селищну раду на Харківщині: наслідки (фото)

Сьогодні, 22 липня, армія РФ чотири рази атакувала будівлю Золочівської селищної ради.

Доповнено о 16:19. Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу Золочева, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вибухових поранень зазнали 58-річний чоловік і 12-річна дівчинка. Їх госпіталізували”, – уточнив Синєгубов.

Доповнено о 16:16. О 15:00 FPV-дрон знову вдарив поблизу селищної ради у Золочеві. Боєприпас влучив у землю. Унаслідок удару пошкоджено вікна та фасад, повідомив МГ “Об’єктив” начальник СВА Віктор Коваленко.

15:21. Перший удар стався об 11:45, по приміщенню прилетів FPV-дрон, повідомив МГ «Об’єктив» начальник СВА Віктор Коваленко. Внаслідок влучання пошкоджені дах, вікна та фасад будівлі.

Вже о 12:20 по будівлі знову вдарив FPV. Постраждав службовий автомобіль.

А о 12:20 сталося третє влучання. Внаслідок удару пошкоджені службові кабінети, оргтехніка, меблі та вікна.

Нагадаємо, 22 липня ворог кілька разів бив по Харкову. “Прильоти” зафіксували в Салтівському, Немишлянському та Шевченківському районах. У Немишлянському FPV-дрон атакував АЗС, сталася пожежа, є постраждалі. У Шевченківському – загорівся вантажний автомобіль, стрес отримала 22-річна, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов.