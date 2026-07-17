Сьогодні 17 липня 2026: яке свято та день в історії

17 липня в Україні – День етнографа. У цей день у 1429 році коронували короля Франції Карла VII Переможця. У 1453-му французи розбили англійців в останній масштабній битві Столітньої війни – при Кастільйоні. У 1890-му народився начальник штабу та командувач Армії УНР Василь Тютюнник. У 1917-му на тлі Першої світової війни британська королівська родина відмовилася від німецького прізвища та стала Віндзорами. У 1918-му розстріляли останнього російського імператора Ніколая II та його родину. У 1945-му розпочалася Потсдамська конференція. У 1997-му Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. У 2014-му російські терористи з української території збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 “Malaysia Airlines”.

Свята та пам’ятні дати 17 липня

17 липня в Україні – День етнографа.

У світі – Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.

Також сьогодні: День татуювання, Всесвітній день емодзі, День дарування подарунків, День жовтої свині, День народження Діснейленда.

17 липня в історії

17 липня 1429 року коронували короля Франції Карла VII Переможця. Докладніше.

17 липня 1453 року французи розбили англійців у битві при Кастільйоні. Вона стала останньою значною битвою в Столітній війні, що тривала з 1337 року. Докладніше.

17 липня 1890 року народився український військовий, начальник штабу та командувач Армії УНР Василь Тютюнник. Докладніше.

17 липня 1917 року у Великій Британії на тлі Першої світової війни вирішили вилучити з титулів усі німецькі імена. З цього моменту панівна династія Великої Британії почала носити прізвище Віндзор – за назвою Віндзорського замку. До цього династія називалася Саксен-Кобург-Готською. Звернення щодо зміни прізвища опублікував король Георг V.

17 липня 1918 року більшовики розстріляли останнього російського імператора Ніколая II та всю його родину. Докладніше.

17 липня 1945 року розпочалася Потсдамська конференція керівників трьох держав – переможниць у Другій світовій війні – СРСР, США та Великої Британії. Докладніше.

17 липня 1955 року відкрився перший Діснейленд. Докладніше.

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. Докладніше.

17 липня 2014 року російські терористи із ЗРК “Бук” із тимчасово окупованої території України (в районі Тореза Донецької області) збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17 компанії “Malaysia Airlines”. Загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж. Докладніше.

Церковне свято 17 липня

17 липня вшановують пам’ять великомучениці Марини (Маргарити). Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то буде град, а залишок літа стане непогожим.

Якщо багато вродило лісових ягід, то зима буде суворою.

Що не можна робити 17 липня

Не можна свататися та одружуватися.

Не можна виходити надвір під час грози.