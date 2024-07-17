Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії

17 липня 2014 року російські терористи з української території збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 “Malaysia Airlines”. Цього дня у 1997-му Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. У 1918-му розстріляли останнього російського імператора Ніколая II та його родину. У 1917-му на тлі Першої світової війни британська королівська родина відмовилася від німецького прізвища та стала Віндзорами. У 1890-му народився начальник штабу та командувач Армії УНР Василь Тютюнник. У 1453-му французи розбили англійців в останній масштабній битві Столітньої війни – при Кастільйоні. У 1429-му коронували короля Франції Карла VII Переможця.

Свята та пам’ятні дати 17 липня

17 липня в Україні – День етнографа.

У світі – Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя.

Також відзначають: День дарування подарунків, Всесвітній день емодзі, День жовтої свині, День народження Діснейленду.

17 липня в історії

17 липня 1429 року коронували короля Франції Карла VII Переможця. Детальніше.

17 липня 1453 року французи розбили англійців у битві при Кастільйоні. Вона стала останньою значною битвою в Столітній війні, що тривала з 1337 року. Після цієї битви французи зрештою заволоділи містом Бордо. Бій знаменитий ще й тим, що став першим у європейській історії, де результат визначився не в рукопашній, а завдяки роботі артилерії.

Передісторія бою така. 29 червня 1451 року армія Франції змусила капітулювати англійський гарнізон центру Гасконі – міста Бордо. Проте місцеві жителі та дворяни вважали себе англійськими підданими й не хотіли переходити під владу Франції. Отже, вони звернулися до англійського короля Генріха VI з проханнями звільнити їх від французів. Король відправив на континент тритисячний загін під командуванням досвідченого воєначальника Джона Толбота. Йому навіть не довелося захоплювати Бордо, місцеві самі вибили невеликий французький гарнізон і відчинили ворота міста англійцям. Проте французький король Карл VII не збирався погоджуватися з таким розвитком подій. Протягом зими він акумулював війська й навесні відправив у бій проти споконвічного супротивника.

Армія Франції, яку зібрали з усієї країни, значно чисельно переважала англійський загін у Бордо. Крім того, досвідчений англійський командувач потрапив у пастку. Передові загони французів взяли в облогу передмістя Бордо – містечко Кастільйон-ла-Батай. Толбот із військом вийшов на допомогу. Тоді французький командувач вирішив нашвидкуруч створити тут табір, оточивши його ровом і частоколом. За цими укріпленнями розмістили арбалетників, стрільців та 300 гармат. 17 липня кордонів цього табору досяг передовий загін англійців на чолі із самим Толботом. Він отримав неправдиву інформацію, що французи почали відступ (хоча насправді евакуювали цивільних). Вважаючи, що представився чудовий шанс вигнати супротивника, командувач із відносно невеликими силами рушив на французький табір. Однак звідти почалася справжня канонада: стріляли й стрільці, й арбалетники, й артилерія. Втім, Толбот не зупинив військо – він дав команду прориватися до табору, хоча сам участі в цьому колективному самогубстві не взяв. Абсолютна більшість учасників штурму загинула. Отже, коли підійшли англійські підкріплення, їхніх сил виявилося замало, щоб переламати перебіг подій на свою користь. Англійці кинулися рятуватися втечею.

Під час цих подій під Толботом підстрелили коня, командувач провів кілька годин на полі бою, привалений мертвою твариною, а згодом його виявили французи, а впізнавши, зарубали сокирою. Через три місяці після цих подій французька армія взяла Бордо – це стало завершенням Столітньої війни.

17 липня 1890 року народився український військовий, начальник штабу та командувач Армії УНР Василь Тютюнник. Детальніше.

17 липня 1917 року у Великій Британії на тлі Першої світової війни вирішили вилучити з титулів усі німецькі імена. З цього моменту панівна династія Великої Британії почала носити прізвище Віндзор – за назвою Віндзорського замку. До цього династія називалася Саксен-Кобург-Готською. Звернення щодо зміни прізвища опублікував король Георг V.

17 липня 1918 року більшовики розстріляли останнього російського імператора Ніколая II та всю його родину. Детальніше.

17 липня 1945 року розпочалася Потсдамська конференція керівників трьох держав – переможниць у Другій світовій війні – СРСР, США та Великої Британії. Детальніше.

17 липня 1955 року відкрився перший Діснейленд. Детальніше.

17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини. З цього моменту українці можуть апелювати до європейського правосуддя – Європейського суду з прав людини. Це дозволено, якщо всі засоби національного правового захисту вичерпані. Також ратифікувавши конвенцію, Україна зобов’язалася привести законодавство до міжнародних стандартів.

17 липня 2014 року російські терористи із ЗРК “Бук” із тимчасово окупованої території України (в районі Тореза Донецької області) збили рейсовий пасажирський літак Boeing 777 рейсу MH17 компанії “Malaysia Airlines”. Загинули 298 людей – усі пасажири та екіпаж. Детальніше.

Церковне свято 17 липня

17 липня вшановують пам’ять великомучениці Марини (Маргарити). Вона народилася в Антіохії в сім’ї язичницького жерця. Мати Марини рано померла, і батько віддав дитину на піклування годувальниці. Вона була християнкою та виховала дівчинку у своїй вірі. Дізнавшись, що його дочка стала християнкою, батько в обуренні відмовився від неї. Під час гоніння на християн імператора Діоклетіана 15-річну Марину схопили та кинули до в’язниці. Правитель Олімврій, зачарований красою дівчини, намагався умовити її зректися віри та стати його дружиною. Але Марина відкинула ці пропозиції, тоді Олімврій наказав катувати дівчину. Її жорстоко побили, прибили цвяхами до дошки та тризубами рвали тіло. Сам правитель, не витримавши цього видовища, затулив обличчя руками. Але мучениця залишалася непохитною. Вночі до неї прийшов ангел і зцілив від ран. Тоді мученицю прив’язали до дерева та палили вогнем. А потім спробували втопити у величезній бочці. Але трапилося диво: коли її занурювали у воду, раптом засяяло світло та білосніжна голубка спустилася з неба, несучи в дзьобі золотий вінець. Тенета, накладені на святу Марину самі спали. Вона вийшла з води без жодного сліду опіків. Багато хто з присутніх після цього повірив у Христа. Це розлютило імператора, і він наказав знищувати всіх християн. Їх у ці дні вбили 15 тисяч. А Марину обезголовили.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то буде град, а залишок літа стане непогожим.

Якщо багато вродило лісових ягід, то зима буде суворою.

Що не можна робити 17 липня

Не можна свататися та одружуватися.

Не можна виходити надвір під час грози.