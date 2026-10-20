РСЗВ по Харкову та небезпека під сітками – підсумки 20 жовтня

По Харкову вдарили з РСЗВ, зруйновані будинки. У Новій Водолазі – день жалоби, назвали імена загиблих у дитячому парку. Начальник Служби відновлення попередив про небезпеку доріг, які накрили сітками. «Об’єктив» нагадує головні новини 20 жовтня.

Без попередження від моніторів і додаткової сирени – по Харкову прилетіли швидкісні цілі. Вибухи пролунали вдень. На той час у місті вже була повітряна тривога. Її оголосили з іншого приводу. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання по приватному сектору в Новобаварському районі. Два будинки зруйновані. Станом на 17:00 постраждалих було дев’ять. Попередньо ворог застосував РСЗВ «Торнадо-С».

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Трагедія сталася в Новій Водолазі напередодні. Російський безпілотник «Герань-3» влучив посеред парку, де відпочивали люди з дітьми. Цей удар забрав життя двох дівчат – однорічної та восьмирічної, а також молодих жінок. Учителька молодших класів Нововодолазького ліцею Інна МарюхнА пішла з життя разом із маленькою донечкою Ангеліною. Фото загиблих земляків опублікувала Нововодолазька селищна рада. Сьогодні в громаді був день жалоби. У лікарнях продовжують перебувати семеро постраждалих від цього «прильоту». За даними речниці Харківської ОВА Анни Гонтар, у важкому стані двоє дітей: шестирічна дівчинка та 12-річний хлопчик, а також – жінка та чоловік. Стан ще трьох поранених – середній.

За можливості уникати ділянок доріг, що вкриті антидроновими сітками, радять жителям і гостям Харківщини. Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області Андрій Алексєєв на особистій сторінці у фейсбуці відповів на питання, на які офіційно Служба відповісти не може: щодо оцінки рівня ризику при поїздках шляхами регіону. Він відзначив: на дорогах у зоні досяжності БпЛА ворога загроза атаки можлива. А там, де влаштували антидрновий захист – не просто можлива, а вже є. І йдеться не лише про атаку FPV, але й про дистанційне мінування таких шляхів.

Затримали підозрювану – жительку Києва. Схема, яку застосували шахраї, стандартна: «ваша дитина потрапила в ДТП». Жительці Харкова телефонувала жінка, яка видавала себе за її доньку. Вона заявила, що потрапила в аварію в Полтаві та потребує термінової операції. Слова фейкової доньки підтвердив не менш фантазійний лікар. На операцію вони просили $12 000. Під моральним тиском пенсіонерка зізналася, що має заощадження – близько пів мільйона гривень. Тоді до неї терміново відправили третю учасницю схеми, яку представили співробітницею прокуратури. Ця жінка, за даними слідства, мала забрати гроші в потерпілої. Проте пенсіонерка в якийсь момент заявила, що спочатку зателефонує онуці. Тоді «прокурорша» швидко знайшла привід покинути помешкання. Її викрили, затримали та повідомили про підозру. Інших причетних розшукують.

200 тисяч сіянців сосен і 20 тисяч дубів готуються висадити на Харківщині. У Слобожанському лісовому офісі повідомили, що незабаром стартує осіння посадка лісу. Сіянці вирощені в касетах. Це дозволяє їх висаджувати, не травмуючи коріння.

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