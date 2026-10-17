Сьогодні 17 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівників целюлозно-паперової промисловості. У цей день 2019 року розпочалися масові протести в Лівані, які часто називають Революцією 17 жовтня. У 1990-му учасники Революції на граніті завершили голодування, домігшись від Верховної Ради постанови про виконання їхніх вимог. У 1979-му Мати Тереза ​​отримала Нобелівську премію миру. У 1933-му Альберт Ейнштейн прибув до Нью-Йорка як біженець із нацистської Німеччини. У 1659-му гетьман Юрій Хмельницький підписав Переяславські статті з московитами. У 1113-му завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Свята та пам’ятні дати 17 жовтня

Третя субота жовтня в Україні – це День працівників целюлозно-паперової промисловості. У світі: Міжнародний день археології, Міжнародний день ремонту, Всесвітній день співу та Міжнародний день сирів із сирого молока.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності.

Також сьогодні: Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день травм, День яскравого одягу, Всесвітній день опосума.

17 жовтня в історії

17 жовтня 1113 року завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Докладніше.

17 жовтня 1659 року Юрій Хмельницький уклав Переяславські статті з Московією. Це була чергова зміна політичного курсу Гетьманщини після зближення з поляками. Докладніше.

17 жовтня 1933 року нобелівський лауреат та всесвітньо відомий вчений Альберт Ейнштейн прибув до Нью-Йорка як біженець з нацистської Німеччини. Докладніше.

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17 жовтня 1979 року Нобелівську премію миру отримала Мати Тереза. Докладніше.

17 жовтня 1990 року учасники “Революції на граніті” припинили голодування. Докладніше.

17 жовтня 2019 року розпочалися масові протести у Лівані, які часто називають Революцією 17 жовтня. Повної зміни політичної системи, якої вимагали протестувальники, не відбулося, але повстання було масштабним, а його наслідки тривалими. Причин протестувати у ліванців було більш ніж достатньо. Країна тривалий час перебувала у глибокій кризі.

“Ліванці роками страждають від неефективного функціонування державних служб та недбалості держави, найпомітніше – від жахливого електропостачання, масового забруднення та збоїв у вивезенні сміття, що, очевидно, пов’язано з глибоко вкоріненим клієнтелізмом та хабарництвом. Політична поляризація посилила проблему, постійно паралізуючи державні інституції. Вартість життя різко зросла, зарплати залишилися на місці, а рівень безробіття зріс, що спонукало значну частину добре освіченої молоді країни емігрувати”, – описав ситуацію експерт аналітичної організації International Crisis Group Хайко Віммен.

Останньою краплею, яка спровокувала повстання, став план уряду запровадити новий податок – на дзвінки через WhatsApp та інші VoIP-сервіси. Люди вийшли на вулиці, а їхні вимоги та претензії до керівництва країни розширювалися та поглиблювалися, доки протести тривали. 29 жовтня 2019 року оголосив про відставку прем’єр-міністр країни Саад Харірі.

Церковне свято 17 жовтня

17 жовтня вшановують пам’ять пророка Осії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо береза ​​ще не скинула листя, зима настане нескоро.

Якщо ворони зібралися в зграї та сидять, насупившись – погода зіпсується.

Що не можна робити 17 жовтня

Не можна стригтися та ходити в лазню.

Не можна брати гроші в борг.