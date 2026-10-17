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Сьогодні 17 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   17.10.2026
Оксана Горун
Сьогодні 17 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівників целюлозно-паперової промисловості. У цей день 2019 року розпочалися масові протести в Лівані, які часто називають Революцією 17 жовтня. У 1990-му учасники Революції на граніті завершили голодування, домігшись від Верховної Ради постанови про виконання їхніх вимог. У 1979-му Мати Тереза ​​отримала Нобелівську премію миру. У 1933-му Альберт Ейнштейн прибув до Нью-Йорка як біженець із нацистської Німеччини. У 1659-му гетьман Юрій Хмельницький підписав Переяславські статті з московитами. У 1113-му завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Свята та пам’ятні дати 17 жовтня

Третя субота жовтня в Україні – це День працівників целюлозно-паперової промисловості. У світі: Міжнародний день археології, Міжнародний день ремонту, Всесвітній день співу та Міжнародний день сирів із сирого молока.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності.

Також сьогодні: Всесвітній день донорства та трансплантації органів, Всесвітній день травм, День яскравого одягу, Всесвітній день опосума.

17 жовтня в історії

17 жовтня 1113 року завершили будівництво Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Докладніше.

17 жовтня 1659 року Юрій Хмельницький уклав Переяславські статті з Московією. Це була чергова зміна політичного курсу Гетьманщини після зближення з поляками. Докладніше.

17 жовтня 1933 року нобелівський лауреат та всесвітньо відомий вчений Альберт Ейнштейн прибув до Нью-Йорка як біженець з нацистської Німеччини. Докладніше.

17 жовтня 1979 року  Нобелівську премію миру отримала Мати Тереза. Докладніше.

17 жовтня 1990 року учасники “Революції на граніті” припинили голодування. Докладніше.

17 жовтня 2019 року розпочалися масові протести у Лівані, які часто називають Революцією 17 жовтня. Повної зміни політичної системи, якої вимагали протестувальники, не відбулося, але повстання було масштабним, а його наслідки тривалими. Причин протестувати у ліванців було більш ніж достатньо. Країна тривалий час перебувала у глибокій кризі.

“Ліванці роками страждають від неефективного функціонування державних служб та недбалості держави, найпомітніше – від жахливого електропостачання, масового забруднення та збоїв у вивезенні сміття, що, очевидно, пов’язано з глибоко вкоріненим клієнтелізмом та хабарництвом. Політична поляризація посилила проблему, постійно паралізуючи державні інституції. Вартість життя різко зросла, зарплати залишилися на місці, а рівень безробіття зріс, що спонукало значну частину добре освіченої молоді країни емігрувати”, – описав ситуацію експерт аналітичної організації International Crisis Group Хайко Віммен.

Останньою краплею, яка спровокувала повстання, став план уряду запровадити новий податок – на дзвінки через WhatsApp та інші VoIP-сервіси. Люди вийшли на вулиці, а їхні вимоги та претензії до керівництва країни розширювалися та поглиблювалися, доки протести тривали. 29 жовтня 2019 року оголосив про відставку прем’єр-міністр країни Саад Харірі.

Церковне свято 17 жовтня

17 жовтня вшановують пам’ять пророка Осії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо береза ​​ще не скинула листя, зима настане нескоро.

Якщо ворони зібралися в зграї та сидять, насупившись – погода зіпсується.

Що не можна робити 17 жовтня

Не можна стригтися та ходити в лазню.

Не можна брати гроші в борг.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні в Україні – День працівників целюлозно-паперової промисловості. У цей день 2019 року розпочалися масові протести в Лівані, які часто називають Революцією 17 жовтня".