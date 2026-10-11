Сьогодні 11 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День художника, День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок. 11 жовтня 1138 року стався один із найбільш руйнівних землетрусів в історії. У 1865-му почалося повстання в Морант-Бей (на Ямайці). У 1899-му розпочалася Друга англо-бурська війна. У 1921-му в Києві створили Українську автокефальну православну церкву. У 1976-му звання “Генерал армій США” присвоїли Джорджу Вашингтону. У 1991-му сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС. У 2011-му одіозний суддя Кірєєв виніс вирок Юлії Тимошенко в “газовій справі”. У 2018-му в цей день Вселенський патріархат підтримав надання автокефалії Православній церкви України.

Свята та пам’ятні дати 11 жовтня

У другу неділю жовтня в Україні відзначають: День художника, День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, День профспілок.

11 жовтня у світі – Міжнародний день дівчаток і День камінг-ауту.

Також сьогодні стартує Тиждень наук про Землю (цьогоріч його тема “Критично важливі корисні копалини для процвітання суспільства”). Перша неділя Тижня наук про Землю – це Міжнародний день геологічної схованки.

11 жовтня в історії

11 жовтня 1138 року стався так званий Халебський землетрус – в Алеппо (Сирія). Згідно з літописом, його жертвами стали 230 тисяч людей. Докладніше.

11 жовтня 1865 року почалося повстання в Морант-Бей (на Ямайці). Докладніше.

11 жовтня 1899 року розпочалася Друга англо-бурська війна. Бури – це нащадки перших європейських колоністів, які жили переважно на території сучасної Південно-Африканської Республіки. Здебільшого вони мали голландське походження.

“Джерела англо-бурської війни були пов’язані з прагненням Великої Британії створити конфедерацію або об’єднати британські території в Південній Африці (Капську колонію та Наталь) із бурськими республіками: Оранжевою Вільною державою та Південно-Африканською Республікою (також відомою як Трансвааль). Бури, фермери, що розмовляли мовою африкаанс, прагнули зберегти свою незалежність“, – пояснює британський Національний музей армії.

Додатковим фактором, який вплинув на бажання британців взяти під контроль території бурів, стало відкриття золота в Трансваалі (ПАР), що сталося в 1886 році. На місце почали масово прибувати англомовні переселенці, яких вабили золоті копальні. Їх бури називали “Uitlanders” – “чужинцями” та вважали загрозою. Стосунки між бурами та “чужинцями” ще погіршилися після так званого “рейду Джеймсона” 1896 року – спроби підняти повстання англомовних жителів на бурських територіях. Рейд провалився, а відносини між британською та бурською владами ще більше погіршилися

“Прагнучи подолати цю невдачу та надати британській політиці нового поштовху, міністр у справах колоній Джозеф Чемберлен призначив у 1897 році Верховним комісаром у справах Південної Африки відвертого імперіаліста сера Альфреда Мілнера”, – відзначає Національний музей армії.

Уже наступного року на президентських виборах у Південно-Африканській Республіці переміг противник “чужинців” Пол Крюгер. Він намагався домогтися від Великої Британії офіційної відмови від усіх претензій на управління в ПАР. Проте Чемберлен відхилив усі пропозиції – він вважав, що бурів вдасться легко перемогти військовим шляхом.

“Визнаючи, що Велика Британія не прагне мирного врегулювання, ПАР та її союзник Оранжева Вільна Держава вирішили завдати удару першими. 9 жовтня ПАР висунула ультиматум, вимагаючи виведення не лише британських військ з їхніх кордонів, а й усіх підкріплень, відправлених до Південної Африки з 1 червня 1899 року”, – відзначають у музеї.

Термін ультиматуму сплив 11 жовтня. І саме цю дату вважають днем початку Другої англо-бурської війни. Хоча фактично бурські війська розпочали вторгнення в Капську колонію та Наталь наступного дня – 12 жовтня. Ця війна тривала два роки та вісім місяців, і британці за цей час зазнали чимало невдач, недооцінивши добре озброєного та мобільного противника. Зрештою колоніальна імперія все ж продемонструвала силу.

“31 травня 1902 року було підписано Ферінігінзький договір, і бури визнали британський суверенітет, але з обмеженим самоврядуванням. Бурські республіки були повністю інтегровані до Південно-Африканського Союзу в 1910 році”, – відзначають у Національному музеї армії.

11 жовтня 1921 року на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ). Докладніше.

11 жовтня 1976 року звання “Генерал армій США” посмертно надали першому президентові країни Джорджу Вашингтону. Докладніше.

11 жовтня 1991 року сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС. Докладніше.

11 жовтня 2011 року суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв ухвалив вирок Юлії Тимошенко у “газовій” справі. Докладніше.

11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав автокефалію Української православної церкви. Докладніше.

Церковне свято

Сьогодні вшановують пам’ять святих отців VII Вселенського собору, а також – святого апостола від 70 Филипа та Феофана Сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Ранковий іній – до довгої зими.

Якщо із беріз уже впало листя – зима буде суворою.

Якщо листя падає тильним боком догори – наступного року буде багатий урожай.

Що не можна робити 11 жовтня

Не можна лінуватися. У цей день це вважається великим гріхом, адже святий Филип був трудівником.

Не рекомендовано вирушати в дорогу, користуватися гострими предметами та переїдати.