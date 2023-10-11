Сьогодні 11 жовтня: яке свято та день в історії

11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав надання автокефалії Православній церкві України, а 1921-го в Києві створили Українську автокефальну православну церкву. 2011-го одіозний суддя Кірєєв виніс вирок Юлії Тимошенко у “газовій справі”. 1991-го сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС, а 1138-го – один із найбільш руйнівних землетрусів в історії.

Свята та пам’ятні дати 11 жовтня

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток. Цього року він збігається з двома “дитячими” святами, які відзначають традиційно у другу середу жовтня: Міжнародним днем дзиґи та Днем “Візьми свого плюшевого ведмедика на роботу або до школи”.

11 жовтня в історії

11 жовтня 1138 року стався так званий Халебський землетрус – в Алеппо (Сирія). Згідно з літописом, його жертвами стали 230 тисяч людей. Запис про це лихо зробив дамаський літописець Ібн аль-Каланісі. Він зафіксував дату трагедії та вказав кількість жертв. Європейців того часу (переважно – лицарів-хрестоносців) така кількість загиблих шокувала, адже населення в містах Європи було в рази менше. Однак на землях колишньої Візантійської імперії та в арабських країнах були нормою багатолюдні міста. За наявними даними, магнітуда Халебського землетрусу становила близько 8,0. Його епіцентром стали сучасні північна Сирія та південно-західна Туреччина. За першим землетрусом була ще низка менш потужних, які тривали в різних місцевостях регіону протягом року.

11 жовтня 1921 року на Всеукраїнському православному Синоді в Києві створили Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ). Її проголосили незалежною від Російської православної церкви (РПЦ). Організаційно оформили УАПЦ на першому Всеукраїнському соборі в Софії Київській. Однак собор був скликаний без дотримання канонічної процедури та участі православних єпископів. Його ініціатором була Всеукраїнська православна церковна рада – громадська організація.

Проте на початку існування церква активно розвивалася. Протягом двох місяців висвятили близько 200 священників та стільки ж дияконів. Наприкінці 1926 року в УАПЦ було 32 єпископи, близько 3000 священників та майже 6 млн вірян. 1927-го – вже кілька тисяч церков по всій Україні. Церква призупинила своє існування в Україні наприкінці 1930-х – через радянський терор. Але продовжувала діяти за кордоном. В Україну повернулася після проголошення незалежності. Об’єдналась з Українською православною церквою (Київського патріархату), створивши православну церкву України.

11 жовтня 1991 року сталася пожежа на другому енергоблоці ЧАЕС. Енергоблок відновив роботу (як і перший) уже в жовтні 1986 року після робіт з дезактивації. Причиною пожежі стала аварія при зниженні обертів одного із турбогенераторів енергоблока. Пожежа виникла в машинному залі, через що завалилася його покрівля. Ушкодження отримало обладнання, необхідне для безпеки роботи та охолодження реактора. Реактор заглушили. Пожежу ліквідували вночі – вже 12 жовтня. Для цього залучили вогнеборців із Київської, Чернігівської та Житомирської областей. Опромінення населення не відбулося. Проте після аварії другий енергоблок ЧАЕС вивели з експлуатації.

11 жовтня 2011 року суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв ухвалив вирок Юлії Тимошенко у “газовій” справі.

Він призначив експрем’єрці максимально можливе покарання – сім років ув’язнення, як і вимагала прокуратура. Крім того, суддя задовольнив цивільний позов НАК “Нафтогаз України”, який вимагав від Тимошенко компенсувати збитки, що їх компанія зазнала через підписання газових угод у січні 2009 року – 1,516 млрд грн.

Судили експрем’єрку за перевищення службових повноважень під час укладання на початку 2009 року газової угоди з РФ. З початку серпня 2011-го Тимошенко перебувала в СІЗО. Після ухвалення вироку Кірєєвим її захисники подали апеляційну скаргу. Проте вже 23 грудня 2011 року оприлюднили рішення Апеляційного суду – той очікувано залишив у силі вирок Кірєєва. Уже 30 грудня – напередодні Нового року – Юлію Тимошенко перевели до Качанівської колонії №54 у Харкові. Безпосередньо в колонії вона перебувала кілька місяців – через погіршення стану здоров’я з травня 2012-го її ув’язнення тривало в ЦКЛ №5 “Укрзалізниці” у Харкові. Паралельно її захист продовжував судові процеси, а проти Тимошенко розпочинали все нові й нові кримінальні справи (зокрема, відновили “справу ЄЕСУ” та підозрювали її в причетності до організації вбивства Щербаня).

Тимошенко звільнили після подій Революції Гідності. Це зробила Верховна Рада України. 21 лютого 2014 року ВР декриміналізувала статтю, за якою засудили Тимошенко. А 22 лютого ухвалила окрему постанову: “Про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення Тимошенко Ю. В.” О 17:00 того ж дня експрем’єрка покинула лікарню в Харкові, а згодом на інвалідному візку прибула на Майдан.

Щодо судді Кірєєва, то того ж 2014-го він зник із Києва. Його оголосили в розшук у кримінальному провадженні – за винесення свідомо неправосудного рішення. Згодом з’явилася інформація, що він ховається в Криму. 18 січня 2016 року Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив Кірєєва з посади. Той намагався (у віддаленому режимі) оскаржити указ Президента через суд, але Вищий адміністративний суд України відмовив Кірєєву у задоволенні позовних вимог. Того ж року з’ясувалося, що Кірєєв влаштувався на роботу адвокатом у Москві.

11 жовтня 2018 року Вселенський патріархат підтримав автокефалію Української православної церкви. Відповідне рішення ухвалив Синод у Стамбулі. “Відновити рішення, ухвалене раніше Вселенським патріархатом про дарування автокефалії церкві в Україні”, – сказано в рішенні, яке підписали 12 членів Синоду та Вселенський патріарх Варфоломій.

Також цим рішенням Синод визнав главу УПЦ (Київського патріархату) Філарета канонічним ієрархом православної церкви та поновив у канонічному статусі главу УАПЦ Макарія. Анексію Київської митрополії Москвою 1686 року Вселенський патріархат визнав незаконною.

“Після звільнення українських земель від монгольського ярма в 1685 році московський патріарх Іоаким (1674-1690) вторгся до єпархії Київської митрополії, яка канонічно належала до Вселенського патріархату, і обрав єпископа Гедеона митрополитом Київським. Таким чином, 700-річний церковний устрій Київської митрополії, який діяв з 988 року, був змінений шляхом перевороту. Це відбувалося з порушенням священних і святих канонів на користь Московського патріархату і на шкоду Константинопольській церкві“, – прокоментував це рішення Вселенський патріарх Варфоломій в інтерв’ю болгарському інформагентству БГНЕС (в Україні його дослівний переклад опублікував “Главком”).

Церковне свято

24 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять святого апостола від 70-ти Филипа, а також Феофана Сповідника.

Филип народився в Кесарії Палестинській. Був одружений і мав чотирьох дочок, які мали дар пророцтва. За благочестиве життя разом з іншими святими апостолами від 70 його було обрано дванадцятьма апостолами в Єрусалимі для дияконського служіння. Проповідував у Самарії, Кесарії. Згодом повернувся до Єрусалиму. Апостоли поставили його єпископом Трал Лідійських у Малій Азії. Святий Филип помер у глибокій старості.

Феофан був родом із християнської родини з Єрусалиму. Його разом із братом Феодором віддали на навчання до лаври святого Сави. Там обидва прийняли чернечий постриг. За кілька років Феофан став пресвітером лаври. Брати виступили проти іконборчої єресі в Константинополі, за що були ув’язнені на 25 років. Їх мучили голодом і піддавали важким випробуванням. Феодор помер ув’язнений, а Феофан після поразки іконоборців повернувся на батьківщину та став єпископом Нікейським.

Народні прикмети

Ранковий іній – до довгої зими.

Якщо з берез уже впало листя – зима буде суворою.

Якщо листя падає тильним боком догори – наступного року буде багатий урожай.

Що не можна робити 11 жовтня

Не можна лінуватися. У цей день це вважається великим гріхом, адже святий Филип був трудівником.

Не рекомендовано вирушати в дорогу, користуватися гострими предметами та переїдати.