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Головні новини Харкова 20 травня: вночі в Харкові чули вибухи

Події 07:00   20.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 20 травня: вночі в Харкові чули вибухи Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Близько опівночі в Харкові чули вибухи

О 23:47 у Харкові чули вибухи. Повітряна тривога була оголошена ще з 13:54 дня. Командування повітряних сил ЗСУ додатково не попереджало про загрозу. А керівництво міста та області не інформувало про “прильоти”. За даними моніторингових каналів, вибухи не були пов’язані з ударами по місту. Відбій тривоги в Харкові дали о 00:13, але не надовго – наступна тривога почалася вже о 00:59. Після відбою о 02:16 тривогу знову оголосили о 03:44. О 05:36 знову дали відбій. Станом на 07:00 тривоги в Харкові немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 07:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".