Головні новини Харкова 20 травня: вночі в Харкові чули вибухи

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Близько опівночі в Харкові чули вибухи

О 23:47 у Харкові чули вибухи. Повітряна тривога була оголошена ще з 13:54 дня. Командування повітряних сил ЗСУ додатково не попереджало про загрозу. А керівництво міста та області не інформувало про “прильоти”. За даними моніторингових каналів, вибухи не були пов’язані з ударами по місту. Відбій тривоги в Харкові дали о 00:13, але не надовго – наступна тривога почалася вже о 00:59. Після відбою о 02:16 тривогу знову оголосили о 03:44. О 05:36 знову дали відбій. Станом на 07:00 тривоги в Харкові немає.