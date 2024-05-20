Головні новини Харкова 20 травня: вночі в Харкові чули вибухи
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:00
Близько опівночі в Харкові чули вибухи
О 23:47 у Харкові чули вибухи. Повітряна тривога була оголошена ще з 13:54 дня. Командування повітряних сил ЗСУ додатково не попереджало про загрозу. А керівництво міста та області не інформувало про “прильоти”. За даними моніторингових каналів, вибухи не були пов’язані з ударами по місту. Відбій тривоги в Харкові дали о 00:13, але не надовго – наступна тривога почалася вже о 00:59. Після відбою о 02:16 тривогу знову оголосили о 03:44. О 05:36 знову дали відбій. Станом на 07:00 тривоги в Харкові немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 07:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".