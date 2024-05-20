Повалені дерева, пошкоджені газони: Центральний парк Харкова після «прильоту»

В Центральному парку Харкова усувають наслідки вчорашнього «прильоту».

Як розповіли в парку, внаслідок вибуху були знищені вісім великих каштанів та кленів. Пошкоджені огорожа парку та газони.

«До опівдні наші фахівці прибрали гілля, поламані дерева, відремонтували паркан», – додали в парку.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одне з влучень зафіксовано у Центральному парку, друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. За даними Харківської обласної прокуратури, РФ вдарила двома УМПБ.