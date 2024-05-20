Повалені дерева, пошкоджені газони: Центральний парк Харкова після «прильоту»
Фото: Центральний парк Харкова
В Центральному парку Харкова усувають наслідки вчорашнього «прильоту».
Як розповіли в парку, внаслідок вибуху були знищені вісім великих каштанів та кленів. Пошкоджені огорожа парку та газони.
«До опівдні наші фахівці прибрали гілля, поламані дерева, відремонтували паркан», – додали в парку.
Нагадаємо, щонайменше два вибухи пролунали в Харкові близько 15:10. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про вороже КАБ у повітрі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що два удари припали по центральній частині міста. Одне з влучень зафіксовано у Центральному парку, друга авіабомба вибухнула на території міського цвинтаря. За даними Харківської обласної прокуратури, РФ вдарила двома УМПБ.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Центральному парку Харкова усувають наслідки вчорашнього «прильоту».".